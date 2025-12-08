Ventesima edizione del concerto “In Coro per Padre Gherardo” il 13 dicembre

Sabato 13 dicembre 2025 alle 20.30 nella basilica di Sant’Antonino a Piacenza si terrà la ventesima edizione del concerto “In Coro per Padre Gherardo”. L’evento, organizzato dalla “Casa del Fanciullo”, vuole essere un momento per ricordare la figura di Padre Gherardo nel giorno di Santa Lucia, giorno in cui nel 1948 il frate francescano ha fondato la Casa per aiutare i bambini in difficoltà nel secondo dopoguerra.

Ventesima edizione del concerto “In Coro per Padre Gherardo”

Il senso della serata è quello di ricordare la figura di Padre Gherardo e la sua eredità morale, di attenzione sempre e comunque rivolta ai bambini. In una città che vanta di essere riconosciuta dall’Unicef come attenta all’infanzia, il ricordo della vita e dell’esempio di Padre Gherardo deve essere un punto di riferimento e uno stimolo continuo.

Il concerto “In coro per Padre Gherardo” sarà un momento di condivisione e festa con la cittadinanza in preparazione del Santo Natale.

La serata presentata da Rita Nigrelli, vedrà esibirsi il coro Voci Bianche Padre Gherardo, composto dai bambini delle classi terza, quarta e quinta, e il coro “Piccoli Cantori” di Padre Gherardo, formato dai bambini delle classi prima e seconda della Casa del Fanciullo, entrambi diretti dal M° Giorgia Maggi. Il concerto si aprirà con il brano “Un nuovo Natale”, scritto e musicato per il Coro Voci Bianche Padre Gherardo dall’artista piacentino Roberto Barocelli.

Ospite speciale dell’evento il coro New Sisters Gospel Choir, che intratterrà tutti i presenti con uno stupendo repertorio di canti tutti al femminile.

Durante la serata sarà anche consegnato un riconoscimento da parte della Casa del Fanciullo; questo vuole essere un modo per ricordare e sostenere l’impegno e i valori di chi, anche oggi, seguendo l’esempio di Padre Gherardo, dedica la propria esistenza all’infanzia affinché sia accolta, protetta, “curata”, amata e aiutata a crescere.

Il premio viene consegnato a persone singole e/o associazioni che si impegnano a offrire migliori e concrete opportunità di sviluppo fisico, morale e spirituale ai bambini per favorire la loro crescita.

Padre Gherardo Gubertini

Eì stato di esempio per tanti e il suo spirito vive ancora nella nostra città attraverso la “sua” Casa del Fanciullo e attraverso l’opera di persone che lo hanno conosciuto. Il concerto di Natale, che ha preso avvio nel 2004, è diventato un appuntamento classico dei festeggiamenti di Santa Lucia, giorno in cui ricorre l’anniversario della fondazione della Casa del Fanciullo.

Oggi la struttura si compone di una scuola primaria paritaria, che accoglie circa 90 bambini, di una comunità educativa residenziale e del centro socio-educativo Tandem che segue i ragazzi delle scuole medie e superiori. Tre settori diversi che rispondono a esigenze diverse, ma che portano avanti gli insegnamenti e i valori di rispetto, accoglienza, attenzione verso chi si trova in condizioni di disagio, che Padre Gherardo ci ha lasciato.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy