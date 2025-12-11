The Bells in concerto il 12 dicembre nella Chiesa di S. Bonico e il 14 all’Emporio Solidale di Piacenza

Piacenza, dicembre 2025 – tradizionale concerto natalizio del coro femminile The Bells, organizzato dal Moto Club della Polizia di Stato – Sezione di Piacenza. Saranno due gli appuntamenti: venerdì 12 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Bonico e domenica 14 dicembre alle 17,00 all’Emporio Solidale.

The Bells, le componenti del coro

Guidato da Sara Stoppelli, il coro è composto da Mia Chiodaroli, Giulia Marconi, Valeria Stoppelli, Carlotta Mazzi, Angelica Dadomo e Francesca De Monti.

Ad accompagnare il coro alla tastiera sarà Claudio Grazzani.

L’ingresso del concerto è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Piacenza, a sostegno delle sue attività sul territorio.

Iniziativa del Moto Club della Polizia di Stato -sez. di Piacenza

Il concerto è promosso dal Moto Club della Polizia di Stato – Sezione di Piacenza e realizzato con il sostegno della Banca di Piacenza, confermando un impegno condiviso nel sostenere iniziative culturali e solidali del territorio.

Quello con il Moto Club è diventato, negli anni, un appuntamento particolarmente significativo: un invito sempre accolto con gratitudine dalle componenti dell’ensemble corale, che considerano questa serata tra le più preziose tradizioni del loro Natale.

The Bells in concerto, un magico viaggio musicale

Il repertorio delle Bells è da sempre legato alla magia del periodo natalizio. Il gruppo propone un viaggio musicale tra spirituals, gospel e i più celebri canti del Natale. Gli arrangiamenti valorizzano le voci e l’armonia del gruppo.

La serata si terrà dunquevenerdì 12 dicembre alle 21.00nellaChiesa di S. Bonico, a Piacenza. L’ingresso sarà come sempre a offerta libera, e il ricavato verrà interamente devoluto alla sezione piacentina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Una serata per celebrare il Natale, la solidarietà e la bellezza della musica condivisa.

Il gruppo The Bells sarà impegnato anche domenica 14 dicembre quando, alle ore 17.00, si esibirà all’Emporio Solidale (via I Maggio, 62 – Piacenza).

L’Emporio Solidale è un luogo che dà supporto concreto alle famiglie in difficoltà, all’interno della Biblioteca di Babbo Natale, tra le varie iniziative di dicembre.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy