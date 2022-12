Verso la nuova agricoltura, Teresa Andena (Raineri – Marcora): “E’ importante far capire ai giovani le politiche agricole per fare scelte più consapevoli” – AUDIO

Verso la nuova agricoltura. Hanno preso il via gli incontri rivolti agli studenti piacentini propositi dall’Istituto Raineri – Marcora. Gli appuntamenti toccano il tema della programmazione della politica agricola comunitaria 2023-2027.

Al primo incontro erano presenti delle personalità molto importanti – spiega la Dirigente scolastica Teresa Andena – dal punto di vista delle competenze.

È un modo per portare i ragazzi vicini alla realtà, perché l’agricoltura oggi è anche conoscenza non solo delle tecniche culturali, ma anche della complessa burocrazia che la riguarda. In particolare è importante la conoscenza di tutti i i temi della agenda 20-50, perché ormai non possiamo neanche più parlare di agenda 20-30, con le transizioni verdi e quindi di agricolture da sostenibile. E’ giusto che i ragazzi che saranno gli agricoltori di domani comincino adesso a riflettere su queste tematiche.

E’ anche un incontro tra generazioni – conclude Andena – per far capire ai ragazzi che la vita professionale è un divenire con una scuola che ti dà delle basi di partenza, degli stimoli e ti obbliga a riflettere, ma poi la vita professionale deve essere una continua crescita. Diciamo un edificio in perenne manutenzione. In particolare bisogna essere vicino ai soggetti che decidono le politiche agricole perché comprenderle significa anche agire meglio, fare delle scelte più consapevoli da agricoltore.

Verso la nuova agricoltura – AUDIO INTERVISTA a Teresa Andena