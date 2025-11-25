Voci al femminile 40 anni di Cooperativa San Martino, vince Marie e la sua storia di riscatto – AUDIO

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre si è svolta la premiazione del bando dal titolo “Voci al femminile 40 anni di Cooperativa San Martino”. Le lavoratrici sono state invitate a presentare un elaborato, in forma di racconto inedito e originale, incentrato su “La vita della donna all’interno della Cooperativa e il suo impatto positivo”.

Il bando è stato proposto dalla Cooperativa San Martino con un obiettivo semplice ma potente, dare spazio e voce alle lavoratrici. Si tratta di persone che ogni giorno portano avanti il proprio impegno – spiega Margherita Spezia psicologa, responsabile welfare aziendale della Cooperativa S.Martino – con determinazione e spesso totalmente immerse nel fare, come chi è abituato a rimboccarsi le maniche.

La Cooperativa da tempo dimostra il proprio impegno nei confronti del mondo femminile

Negli ultimi anni l’impegno di Cooperativa San Martino verso il mondo femminile è cresciuto in modo significativo. Abbiamo promosso corsi sulla comunicazione efficace, sullo sviluppo delle competenze di leadership femminile e attività sportive di gruppo. Quest’ultima iniziativa che abbiamo pensato per le lavoratrici è un momento per raccontarsi, riconoscersi e soprattutto valorizzarsi. Infatti quando una donna comprende il proprio valore qualcosa si accende e questa emancipazione diventa un esempio anche per le altre donne.

Dentro la storia delle donne che hanno partecipato all’iniziativa si intrecciano anche le vicende delle colleghe e dall’incontro nascono coraggio, ispirazione e varie possibilità. Poi proprio adesso che ci avviciniamo al nostro 40°anniversario – prosegue Margherita Spezia – non potevamo immaginare un modo più significativo per celebrarlo. Poi c’è una coincidenza che ci emoziona ogni volta che ricordiamo, che l’atto costitutivo della cooperativa San Martino risale proprio il 25 novembre del 1986. E’ una data che oggi porta con sé un significato profondo, cioè la Giornata Internazionale per la diminuzione della violenza contro le donne. Al momento della nostra fondazione non esisteva ancora questa ricorrenza. Sembra proprio che quella data fosse già scritta nel nostro DNA come un segno della direzione che oggi continuiamo a seguire sempre maggiore consapevolezza e responsabilità.

Che cosa emerge da questi racconti?

Direi la dignità e la tenacia delle donne. Quella voglia di farcela sempre, superare le vicissitudini della vita con il sorriso.

Quali sono le motivazioni che hanno portato la commissione a premiare le vincitrici?

La scelta delle quattro vincitrici non è stata semplice perché abbiamo ricevuto moltissimi elaborati e proprio per il contenuto dei vari testi la commissione ha deciso di assegnare un pari merito per il terzo posto perché dovevano essere solo tre le vincitrici. Poi altri 11 iscritti sono stati selezionati per essere pubblicati nel volume celebrativo che si farà per i 40 anni della Cooperativa San Martino che vedrà a luce il 25 novembre 2026. La commissione ha premiato gli elaborati che meglio rappresentano ciò che la Cooperativa ha voluto costruire fin dalla sua nascita, cioè offrire servizi di eccellenza alle imprese e allo stesso tempo sostenere le famiglie delle proprie lavoratrici.

Il primo posto è stato assegnato a una storia davvero toccante, perché si tratta del percorso della vincitrice che si intreccia con quello della sua coordinatrice di appalto. E’ il racconto – conclude Margherita Spezia – di una carriera che possiamo definire proprio un motivo di orgoglio per tutti noi, perché la figlia della socia lavoratrice, che si chiama Vittoria e oggi ha 25 anni, ha intrapreso la sua strada professionale anche grazie agli stimoli del nostro ambiente lavorativo. La vincitrice da 20 anni opera presso la vetreria di Borgonovo, un appalto storico con cui Cooperativa San Martino è cresciuta e che nel tempo ha permesso a moltissime donne di costruire il proprio futuro.

