Vola Jonathan, il viaggio verso l’autonomia dei neo maggiorenni: il 19 giugno in Fondazione la restituzione del progetto

Vola Jonathan è un progetto altamente innovativo, nato da un bando della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dedicato al tutoring per l’autonomia.

Il primo risultato è stato la valorizzazione della rete integrata pubblico-privato tra Comune di Piacenza, Asp Città di Piacenza, Casa del Fanciullo, Le Nuvole, L’Ippogrifo, Protezione della Giovane, Dalla parte dei bambini, CIPM Emilia, Winner Mestieri, coordinata dalla capofila Kairos servizi educativi.

La preziosa sinergia ha centrato l’obiettivo di sostenere i giovani neo-maggiorenni in uscita da comunità o percorsi di affido, i cosiddetti care leavers, nella loro strada verso l’indipendenza.

Giovedì 19 giugno, dalle ore 9, l’Auditorium della Fondazione in via Sant’Eufemia ospiterà un incontro pubblico di restituzione dei risultati concreti e di rinnovo del percorso in ottica futura. La mattinata sarà dedicata ad approfondire temi cruciali come il lavoro di rete, la portata innovativa del progetto, la sua valutazione d’impatto, oltre alla condivisione delle esperienze dirette.

Si discuterà inoltre delle politiche regionali e nazionali per i care leavers, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna, del Comune di Piacenza e dei coordinatori nazionali del circuito delle comunità residenziali.

L’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNCFcWup6kXwd7qc6E4A261QGzjWxuDcn8FqF5fs8W_-_-1w/viewform?usp=header