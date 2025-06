Luigi Po e Pierluigi Ghilardelli nella squadra del Coni: “Coinvolgere scuole ed enti locali” – AUDIO

Nuovi rappresentanti per il CONI provinciale. A fianco del delegato Robert Gionelli, infatti, prendono posto Pierluigi Ghilardelli, fiduciario per la Val Nure, e Luigi Po per la Val Trebbia. La squadra guidata da Gionelli accoglie i due nuovi membri che si vanno ad aggiungere a Stefano Teragni e Pietro Peveri.

Si tratta della squadra istituzionale, alla quale si aggiunge tutto il braccio operativo. E non è un dettaglio da poco. Questo braccio operativo si occupa infatti dell’impiantistica, dalla costruzione ex novo alla manutenzione. Il referente è l’ingegnere Giorgio Ziliani, il quale è a disposizione di tutti gli enti locali della provincia. Anche solo per cambiare la recinzione di un’area sportiva, è necessario svolgere i lavori a regola d’arte e secondo le norme: da questo punto di vista Ziliani rappresenta un passaggio chiave per i Comuni intenzionati a svolgere lavori.

“A Bobbio, per esempio, ha aperto da poco un campo da padel, quindi un segnale molto importante anche per il tennis. E poi ovviamente il calcio. Stiamo raccogliendo molte persone anche da Travo e Perino che appunto si stanno avvicinando a questi tre sport. E poi a breve potrebbe trovare posto anche una nuova palestra, insomma siamo pronti a fare tante cose”, commenta Po.

“L’obiettivo, per quanto riguarda la fase ludica, è coinvolgere su tutti questi progetti sportivi anche le amministrazioni locali insieme alle scuole e le società territoriali”. E’ il commento di Ghilardelli.