Volley – Clelia Di Luzio al ritorno in VAP, per Laura Borri una nuova esperienza in Under 18

Una cabina di regia che sa di ritorni e di promozione per la formazione Under 18 della Volley Academy Piacenza che parteciperà ai campionati di Serie B2, dopo la robusta salvezza incassata la scorsa stagione, e regionali di categoria sotto la guida di coach Michele Fanni.

Il ritorno è quello di Clelia Di Luzio che ha scelto la VAP dopo due stagioni trascorse con la maglia del Fusion Team Volley. La classe 2008 era sbarcata da Volleyrò Casal de Pazzi a Piacenza nel campionato 2022/23, un’annata piuttosto speciale per la palleggiatrice che proprio in maglia della Academy aveva conquistato il titolo regionale Under 16.

Racconta Di Luzio

«Quest’anno avevo diverse proposte ho scelto di tornare a Piacenza perché il progetto è fantastico e avvincente: non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Michele Fanni e lo staff, per me avere un allenatore del suo livello è uno stimolo pazzesco. In più qua ero già stata: conosco l’ambiente familiare che il presidente Corrado Marchetti ha creato e l’ottima organizzazione della foresteria. Qua ho vinto il regionale Under 16 contro Anderlini il giorno del mio compleanno, 14 maggio 2023: ne conservo un ricordo speciale».

«Per la prossima stagione ho molte aspettative: siamo un gruppo nuovo ma con molto talento e voglia di crescere. La scorsa stagione ho giocato la B2 in Veneto e quest’anno sono pronta per affrontare di nuovo questo campionato. L’Under 18 sarà però per noi un obbiettivo primario: puntiamo alle finali nazionali perché giocarle è un’esperienza bellissima da uno stimolo particolare. Ho molta fiducia in quello che sta facendo la società, nelle mie compagne e nell’allenatore. Dobbiamo solo iniziare a lavorare: la prima parte della stagione sarà più dura ma dopo qualche mese il lavoro fatto ci darà qualcosa in più delle altre».

Se quella di Di Luzio non è la prima esperienza in VAP lo stesso discorso, con una diversa dinamica, si può senza dubbio applicare a Laura Borri. L’alzatrice piacentina, classe 2009, infatti ha appena concluso la terza stagione alla Academy con le esperienze in Serie D (salvezza) e il settimo posto ai campionati nazionali Under 16 di Agropoli: un percorso di crescita che culminerà con l’approdo in Under 18 e B2.

Le parole di Borri

«Ho scelto di rimanere con la VAP per il lavoro svolto durante l’anno passato, la determinazione nel raggiungere gli obbiettivi e per la qualità del progetto proposto. La stagione passata, nonostante le difficoltà, mi ha lasciato molta voglia di migliorare e crescere dando sempre il massimo. Mi aspetto un anno pieno di emozioni, novità e duro lavoro, che spero porterà a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Non vedo l’ora di mettermi in gioco».

