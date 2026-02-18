Volley – Gas Sales Piacenza ai quarti di finale di Cev Cup contro Berlino. Papi: “Missione compiuta, ottimi i primi due set”

Gas Sales Piacenza centra l’obiettivo: vince in 49 minuti i primi due set con autorità e stacca il pass per i Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. Perde il terzo per poi chiudere la partita a proprio favore per 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-22).
Nei Quarti di Finale affronterà Berlino che scende dalla Cev Champions League dopo aver chiuso al terzo posto la Pool C a pari punti con il Guaguas ma con un quoziente set peggiore. Gara di andata a Berlino tar il 3 e 5 marzo, una settimana dopo il ritorno al PalabancaSport.
Le parole di Papi
“Missione compiuta, abbiamo giocato molto bene i primi due set e dopo abbiamo avuto la possibilità di fare riposare qualche giocatore e fare giocare chi fino ad ora ha giocato meno. Nel terzo set abbiamo faticato ma poi nel quarto i ragazzi hanno fatto molto bene. In coppa stiamo andando molto bene, ora pensiamo al campionato e a Berlino lo faremo un po’ più avanti”.
Le parole di Fraleone
“Esordire in una coppa europea è stato bellissimo, non trovo le parole per esprimere la mia gioia e quanto sto provando in questo momento. Si ho avuto tanta ansia quando il coach mi ha detto che toccava a me scendere in campo ma poi ho pensato solo a giocare a pallavolo e devo ringraziare i miei compagni, i più giovani sono fratelli, i più anziani genitori, mi stanno insegnando tanto”.
Gas Sales Piacenza – Jsw Jastrzebski Wegiel 3-1
(25-20, 25-18, 18-25, 25-22)
Gas Sales Piacenza: Iyegbekedo 11, Porro 1, Mandiraci 6, Comparoni 6, Bovolenta 10, Gutierrez 6, Loreti (L), Leon 14, Travica 1, Andringa 4, Pace (L), Bergmann 5, Fraleone 3. Ne: Simon. All. Boninfante.
Jsw Jastrzebski Wegiel: Gierzot 5, Usowicz 8, Kaczmarek 6, Kujundzic 9, Brehme 3, Toniutti, Granieczny (L), Szerszen, Kufka 4, Lorenc 14, Tuaniga 1, Jurczyk (L), Staszewski 1, Zaleszczyk 5. All. Kowal.