Volley – Il Club Italia Nord Ovest pesca dalla VAP: tre le convocate dal DT Mencarelli per uno stage a Novarello in marzo

Prestigiosa convocazione per tre giocatrici della Volley Academy Piacenza che dal 2 al 6 marzo prossimi parteciperanno ad una serie di allenamenti del Club Italia Nord Ovest a Novarello insieme ad altre dodici atlete.
La chiamata è scattata per l’alzatrice Lucrezia Fortunato, la centrale Alice Mosetti (entrambe under 16) e l’attaccante Winner Isitor (under 18): le tre giocatrici della Academy faranno parte del gruppo definito da coach Marco Mencarelli (DT del settore giovanile femminile nazionale) nell’ambito del progetto federale che mira al costante monitoraggio dei migliori prospetti sul territorio italiano.
Un risultato che premia il lavoro svolto in questi mesi dallo staff tecnico della VAP coordinato dalla direzione tecnica di coach Michele Fanni.