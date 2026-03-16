Volley – Gas Sales Piacenza: i biancorossi martedì sera a Modena per Gara 3. Porro: “Difficile immaginare cosa aspettarsi”

Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle ore 20.30 Gas Sales Piacenza torna in campo al Palasport G. Panini di Modena per il terzo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena: nella serie al meglio delle cinque partite le due squadre sono sul 1-1. Il fattore campo assoluto padrone, tie break una costante, entrambe le squadre hanno vinto la gara giocata davanti al pubblico amico.

Gara che assegnerà ad una delle due squadre il primo match ball della serie, Gara 4 si giocherà al PalabancaSport domenica 22 marzo.

Gara 3 sarà una nuova partita, sarà l’incontro numero 27 tra le due squadre tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off 5° Posto Play Off Scudetto: perfetta parità nelle sfide tra le due squadre, 13 vittorie per parte.

Paolo Porro, palleggiatore Gas Sales Piacenza

“In Gara 2 siamo partiti nervosi, forse ci trascinavamo ancora la partita precedente quando eravamo avanti 2-0 e poi abbiamo perso al tie break, siamo stati bravi ad impattare la serie e adesso aspettiamo questa Gara 3 a Modena. Sarà una partita senza dubbio difficile, è difficile immaginare cosa aspettarsi, certamente dobbiamo restare pronti con la testa perché sono sicuro che da qui alla fine della seria ci saranno altri tie break”.

Luke Perry, libero Valsa Group Modena

“Abbiamo capito che sarà una serie molto avvincente e complicata, siamo pronti a questa Gara 3 in casa nostra, giocheremo con un PalaPanini che spingerà fortissimo e giocherà con noi”.

Gara 3 Quarti di Finale Play Off Scudetto

Martedì 17 marzo, ore 20.30

Valsa Group Modena – Gas Sales Piacenza

Mercoledì 18 marzo, ore 20.30

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Rana Verona – Allianz Milano

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza

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