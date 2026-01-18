Volley – Gas Sales Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina LIVE dalle 18

Continua il 2026 fin qui perfetto della Gas Sales che oggi è impegnata al Palabanca contro la Yuasa di Marco Falaschi e compagni, dopo tre successi consecutivi, l’ultima in trasferta a Milano, i Biancorossi puntano a proseguire la striscia positiva.

Con le assenze di Simon e Galassi, coach Boninfante sta facendo affidamento sulla solidissima coppia Comparoni-Seddik, il nuovo acquisto del giovane Francese Iyegbekedo, arrivato in settimana, va a rinforzare un reparto bisognoso di alternative, vista l’emergenza.

La colonna portante delle ultime gare biancorosse porta il nome di Paolo Porro, mvp nelle ultime due partite contro Monza e Milano, oltre a giostrare in maniera intelligente i suoi attaccanti con costanza, sta dando un grande apporto realizzativo, ben otto punti messi a segno nell’ultimo match casalingo contro la Vero Volley tra battute efficaci e muri.

Grottazzolina è in grande difficoltà, una sola vittoria fin qui in regular season ottenuta lo scorso 4 dicembre al tie break, nello scontro diretto con Cisterna, e soli quattro punti in classifica che la relegano all’ultimo posto, lontano sei lunghezze dall’obiettivo salvezza, proprio per questo Piacenza dovrà approfittarne cercando a tutti i costi il bottino pieno in una regular season che si avvicina sempre di più al suo termine.

Segui Gas Sales Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

Apre il match la diagonale di Bergmann 1-0. Attacco di seconda intenzione di Porro che sorprende la difesa dei Gialloblu 2-1. Invade il muro di Mandiraci, dopo l’ace di Bergmann riguadagna il servizio la Yuasa 4-2. Bovolenta buca il muro avversario, il pallone si insacca 5-3. Mani out di Magalini 6-4. Monster block di Seddik sul tentativo offensivo di Golzadeh 8-5. Pipe vincente di Magalini che prova a tenere a galla i suoi 14-7. Primo tempo ben giocato da Pellacani 14-8. Slash di Mandiraci su una ricezione difettosa di Fedrizzi 17-8. Risponde Golzadeh con il mani out da seconda linea 17-10. Ace di Porro potente in posto sei 19-10. Primo punto di Iyegbekedo all’esordio in Biancorosso 20-11. Ancora Iyegbekedo con il primo tempo in posto uno 21-11. Ace di Mandiraci 22-11. Ancora Mandiraci a beffare la ricezione della Yuasa 23-11. Errore al servizio di Iyegbekedo 24-13. Errore di Magalini in battute che concede il primo parziale a Piacenza 25-13.

Secondo set

A Comparoni risponde Golzadeh 1-1. Diagonale strettissima di Mandiraci 2-1. Muro di Golzadeh che copre la parallela a Mandiraci 2-3.

