Volley – La Gas Sales Piacenza si rinforza al centro con l’esperienza di Fabio Ricci

Fabio Ricci, centrale romagnolo di Faenza, vestirà la maglia di Gas Sales Piacenza nelle prossime due stagioni. L’accordo è stato raggiunto nei giorni con soddisfazione da entrambe le parti. Classe 1994, 205 centimetri di altezza, nell’ultima stagione Fabio Ricci ha giocato a Siena con la maglia di Emma Villas Aubay Siena.

Fabio Ricci ha giocato dodici stagioni nella massima serie per 277 incontri disputati di cui 174 vinti. Nell’ultima stagione è stato protagonista a Siena dopo una esperienza a Perugia durata cinque anni. In precedenza ha vestito, in due periodi distinti, per cinque anni la maglia di Ravenna con la parentesi di una stagione a Macerata.

A Perugia Fabio Ricci ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Il debutto nella Nazionale Azzurra è datato 201. Ha vinto nel 2021 gli Europei, nel 2019 le Universiadi oltre la medaglia d’argento alla Grand Champions Cup del 2017. Con la Nazionale Under 23 ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali 2015.

Le parole di Fabio Ricci

“Quando è arrivata la chiamata di Piacenza non ci ho impiegato molto a dire di sì. Non potevo certo rifiutare un’occasione del genere, arrivo in una delle Società più importanti della SuperLega, le motivazioni della Società sono alte, so che sono arrivato in un ambiente serio. Arrivo con tanta buona volontà e voglia di dare ogni giorno in palestra il massimo, voglio continuare a crescere sia come giocatore che come persona e credo di essere arrivato nell’ambiente giusto per poterlo fare. Ci aspetta una stagione impegnativa, si giocherà anche la Champions League e le occasioni non mancheranno per trovare il campo, per me è un onore difendere i colori di questa Società. Un saluto a tutti i tifosi, ci vedremo presto e spero che saranno in tanti a seguirci”.

La carriera

La carriera di Fabio Ricci inizia nelle giovanili di Ravenna, dopo una stagione in serie B1 al Conselice, nella stagione 2011-2012 ha fatto il suo ritorno nella società romagnola. Dopo un’altra stagione in prestito al gruppo Under 19 della Lube, nella stagione 2013-2014 passa alla Porto Robur Costa. Nella stagione 2017-2018 viene ingaggiato da Perugia con cui vince tre Supercoppe Italiane, tre Coppe Italia e uno Scudetto. La scorsa stagione ha vestito la maglia di Emma Villas Aubay Siena.

È stato protagonista nella Nazionale Azzurra Under 20 con cui ha vinto la medaglia d’oro nel 2012 al campionato Europeo Under 20, con la Nazionale Azzurra Under 23 ha vinto la medaglia di bronzo al Campionato Mondiale 2015.

Con la Nazionale Azzurra maggiore ha debutta nel 2015: medaglia d’argento alla Grand Champions Cup 2017, medaglia d’oro nel 2019 alla XXX Universiadi e medaglia d’oro ai Campionato Europei 2021.

L’U17 alle Finali nazionali

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 17 sarà protagonista da domani alle Finali nazionali di categoria che si svolgeranno in Trentino e avendo vinto un paio di settimana fa il titolo regionale è già tra le migliori 16 formazioni italiane.

La formazione biancorossa è stata inserita nel girone G insieme a Colombo Genova prima classificata in Liguria, Materdomini Volley prima classificata in Puglia e Itas Trentino Volley che ha vinto il girone C di qualificazione che sono iniziati il 30 maggio senza perdere una partita e senza concedere set agli avversari.

Il debutto

Il debutto nella manifestazione per la formazione biancorossa, allenata da Renato Barbon, Massimo Piazzi e Stefano, è fissato al Palazzetto Maria Curie di Pergine domani giovedì primo giugno alle ore 17.00 contro l’Itas Trentino Volley. La seconda partita i giovani biancorossi la giocheranno sempre a Pergine venerdì 2 giugno alle ore 9.00 con i liguri del Colombo Genova. L’ultima gara del girone alle 17.00 sempre di venerdì 2 giugno con la formazione pugliese del Materdomini Volley. Sabato 3 giugno sono in programma i Quarti di Finale e Semifinali, il giorno successivo le Finali.

La formazione maschile Under 17 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivata alla Fase Finale della manifestazione dopo essersi laureata Campione Regionale dell’Emilia-Romagna vincendo in finale con Modena.

La rosa di Gas Sales Piacenza Under 17

Andrea Emiliani, Cristian Magagnoli, Renato D’Angiolella, Manuel Zlatanov, Lorenzo Zanellotti, Marco Zanellotti, Nilo Cometti, Michele Bertoli, Federico Luciani, Edoardo Nasi, Devid Omelchuk, Russell Medici (L), Davide Pio Fiandaca, Tommaso Andreatti (L), Francesco Bettoni. All. Renato Barbon, Massimo Piazzi, Stefano Gatti.