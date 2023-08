I salumi piacentini DOP protagonisti a Cesenatico: “Omaggio e vetrina per il nostro territorio”

Torna Tramonto DiVino, il tour del gusto dell’Emilia-Romagna. Giunto alla diciottesima edizione, il road show fa conoscere i grandi prodotti Dop e Igp abbinati ai vini regionali, grazie alla mediazione dei cuochi di Chef to Chef e ai sommelier di Ais Emilia e Romagna.

Sette le tappe previste per l’edizione 2023 di Tramonto DiVino: Cervia, Milano Marittima, Cesenatico, Scandiano, Bologna, Ferrara, per finire venerdì 15 Settembre a Piacenza. Fil rouge delle serate i vini della guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare” fresca di stampa, prezioso ‘vademecum’ per far conoscere (in doppia lingua) i vini regionali sempre più protagonisti nel panorama nazionale e internazionale.

La tappa a Cesenatico

La tappa di Cesenatico, tenuta nella splendida piazza Spose dei Marinai, fra il mare e il porto canale Leonardesco ha visto la partecipazione di un migliaio di persone tutte interessate a partecipare ad una serata unica. Serata in cui i vini e i prodotti Dop e Igp regionali si sono presentati nel tradizionale format con i banchi d’assaggio .

In degustazione oltre 300 etichette dei migliori vini e spumanti dell’Emilia Romagna serviti e raccontati dai sommelier di Ais. In abbinamento ai vini la proposta gourmet dello Chef Omar Casali del ristorante Marè, e assaggi di prodotti Dop e Igp regionali.

La serata è iniziata con assaggi dei prodotti Dop e Igp regionali messi a disposizione dei consorzi partner con questi prodotti :

Parmigiano Reggiano Dop, Mortadella Bologna Igp, Salumi Piacentini (Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino ) Dop; Prosciutto di Modena DOP; Piadina Romagnola Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Aceto di Modena Igp, Formaggio di Fossa, Squacquerone di Romagna Dop, Patata di Bologna DOP; Pesca e nettarina di Romagna IGP; olio extra vergine di oliva Brisighella DOP, Scalogno di Romagna IGP.

Il piatto gourmet è stato curato di Omar Casali (Associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi) chef resident del Ristorante Marè di Cesenatico, coadiuvato da Carla Brigliadori . Ricetta Artusi numero 45: Malfattini risottati, Patate di Bologna DOP trifolate alle erbe aromatiche, Squacquerone di Romagna DOP e ragù alle Cozze di Romagna.

Gli abbinamenti

Il tutto in abbinamento a trecento etichette provenienti da:

Cesena (24 cantine);

Forlì ( 43 cantine);

Selezione Spumanti emiliani;

Selezioni vini a medaglia del Concorso Mondiale di Bruxelles.

I salumi piacentini protagonisti

In questa kermesse del gusto, i partecipanti hanno poi riservato particolare attenzione al banco d’assaggio gestito dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, dove Lorella Ferrari, coordinatrice degli eventi del Consorzio, ha proposto una degustazione “ Aperwidop” sposando la Coppa Piacentina Dop con uno spicchio di Nettarina di Romagna IGP.

Mai matrimonio meglio riuscito, un vero successo rimarcato dal conduttore della serata Daniele De Leo il quale dialogando con il Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Roberto Belli ha pubblicamente ringraziato il consorzio per il supporto dato nel triste evento dell’inondazione della Romagna.

Tra i diversi argomenti vi è stato modo di rimarcare anche la tappa di “ Tramonto DiVino” che si terrà a Piacenza, nella Piazza dei Cavalli e sotto le arcate di Palazzo Gotico, il 15 settembre nell’ambito della manifestazione “ Piacenza è un Mare di Sapori”.

“Con questa manifestazione torniamo dunque a omaggiare e far conoscere il nostro territorio di cui i salumi piacentini DOP sono la bandiera agroalimentare, ha affermato Roberto Belli – un mix di natura, storia, cultura e tradizione, che delineano l’identità locale. Il forte legame con il territorio caratterizza infatti i nostri salumi DOP e il Consorzio, utilizzando le leve della comunicazione, da anni provvede a trasmettere queste conoscenze”.