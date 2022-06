Volley – Sarà Praga l’avversaria della Gas Sales Piacenza al debutto in Cev Volleyball Cup

Avversaria della Repubblica Ceca per Gas Sales Piacenza al debutto in Europa in Cev Volleyball Cup. I biancorossi entrano in tabellone della seconda manifestazione europea per club nei sedicesimi di finale sfidando i cechi del VK Lvl Praga. La gara di andata si giocherà al PalaBancaSport in un giorno compreso fra l’8 e 10 novembre. Il ritorno a Praga fra il 15 e 17 novembre.

Gli accoppiamenti della prima fase di Cev Volleyball Cup sono stati definiti dalla Cev. La confederazione europea, nel corso del sorteggio tenutosi presso l’European Broadcasting Centre in Lussemburgo.

Gas Sales Piacenza, che aveva ottenuto il diritto di giocare la Cev Volleyball Challenge grazie alla vittoria dei Play Off 5° Posto di SuperLega, è stata ripescata in Cev Volleyball Cup dalla Commissione Coppe Europee.