Volley, Serie B – Pronto riscatto della Canottieri Ongina: 3-0 alla Ferramenta Astori

Pronto riscatto per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che sfrutta l’esordio casalingo per voltare pagina dopo il ko inaugurale sul campo della Tipiesse Cisano. A Monticelli, i gialloneri hanno offerto una prova convincente piegando 3-0 i bresciani della Ferramenta Astori, spingendo forte in battuta (10 ace a firma del trio Mandoloni-Battaglia-Reyes) e viaggiando ad alti ritmi in attacco, con la positività a sfiorare la media di un pallone su due messo a terra (49%).
Top scorer, l’opposto Paolo Battaglia, autore di 19 punti (e 50% in attacco), spalleggiato dai due schiacciatori Elio Cormio (14 punti) e Alex Reyes (12), anche loro in linea in termini di attacchi messi a segno.
Le parole di coach Bruni
“Siamo partiti un po’ contratti, soprattutto nel fondamentale della battuta e questo è dovuto un po’ alle scorie dell’esordio. Strada facendo abbiamo trovato ritmo in fase di side out e questo ci ha permesso di rischiare dalla linea dei nove metri. Sicuramente anche l’esiguo numero di errori soprattutto dal secondo in avanti è stato fondamentale per la vittoria, che fa morale ma solo per un giorno. Da lunedì testa bassa e tanto lavoro perché come dicevamo sabato scorso dopo la sconfitta siamo una squadra in costruzione”.
Sabato alle 20 a Modena sfida sul campo della National Transports Villa d’Oro.
CANOTTIERI ONGINA-FERRAMENTA ASTORI 3-0
(25-19, 25-21, 25-23)
CANOTTIERI ONGINA: Reyes 12, Cucchi 4, Battaglia 19, Cormio 14, Morchio 6, Mandoloni 4, Rosati (L), Boschi, Imokhai. N.e.: Mari, Ruggeri, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni
FERRAMENTA ASTORI: Ventura 17, Zamboni 9, Scarpellini 3, Dal Bon 1, Tonoli 12, Leali 4, Biazzi (L), Lumini (L), Tonoli, Pellizon. N.e.: Febbrari, Rivellini, Tinti, Grezzi, Bignotti, Belpietro. All.: Prati