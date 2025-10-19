Volley, Serie B – Pronto riscatto della Canottieri Ongina: 3-0 alla Ferramenta Astori

Pronto riscatto per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che sfrutta l’esordio casalingo per voltare pagina dopo il ko inaugurale sul campo della Tipiesse Cisano. A Monticelli, i gialloneri hanno offerto una prova convincente piegando 3-0 i bresciani della Ferramenta Astori, spingendo forte in battuta (10 ace a firma del trio Mandoloni-Battaglia-Reyes) e viaggiando ad alti ritmi in attacco, con la positività a sfiorare la media di un pallone su due messo a terra (49%).

Top scorer, l’opposto Paolo Battaglia, autore di 19 punti (e 50% in attacco), spalleggiato dai due schiacciatori Elio Cormio (14 punti) e Alex Reyes (12), anche loro in linea in termini di attacchi messi a segno.

Le parole di coach Bruni

“Siamo partiti un po’ contratti, soprattutto nel fondamentale della battuta e questo è dovuto un po’ alle scorie dell’esordio. Strada facendo abbiamo trovato ritmo in fase di side out e questo ci ha permesso di rischiare dalla linea dei nove metri. Sicuramente anche l’esiguo numero di errori soprattutto dal secondo in avanti è stato fondamentale per la vittoria, che fa morale ma solo per un giorno. Da lunedì testa bassa e tanto lavoro perché come dicevamo sabato scorso dopo la sconfitta siamo una squadra in costruzione”.

Sabato alle 20 a Modena sfida sul campo della National Transports Villa d’Oro.

CANOTTIERI ONGINA-FERRAMENTA ASTORI 3-0

(25-19, 25-21, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Reyes 12, Cucchi 4, Battaglia 19, Cormio 14, Morchio 6, Mandoloni 4, Rosati (L), Boschi, Imokhai. N.e.: Mari, Ruggeri, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

FERRAMENTA ASTORI: Ventura 17, Zamboni 9, Scarpellini 3, Dal Bon 1, Tonoli 12, Leali 4, Biazzi (L), Lumini (L), Tonoli, Pellizon. N.e.: Febbrari, Rivellini, Tinti, Grezzi, Bignotti, Belpietro. All.: Prati

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy