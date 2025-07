Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio conosce le compagne di un lungo viaggio

Come nel sua prima stagione nella terza serie nazionale la Pallavolo San Giorgio Piacentino è stata inserita nel raggruppamento B, insieme a formazioni lombarde (Ripalta Cremasca ed Ostiano), emiliane (Osgb Campagnola, Centro Volley Reggiano, Anderlini e Bologna), quattro romagnole (Olimpia Teodora Ravenna, Volley Club Cesena, Libertas Forlì e Riccione Volley) e tre toscane (Passione Valdarno Volley, Montesport e Scandicci). Il girone è composto da 14 squadre.

Il team giallobiancoblù incrocerà la strada per un totale di 4.604 km tra andata e ritorno di vecchie conoscenze e nuove avversarie.

L’analisi

Le ‘vecchie’ conoscenze sono Ripalta Cremasca, Campagnola Emilia, Centro Volley Reggiano, Anderlini Modena e Riccione già sfidate in B2 nelle stagioni passate, Ostiano, Passione Valdarno Volley, Montesport affrontate la scorsa stagione, la prima in B1, mentre Bologna è stata affrontata in B2 ma la squadra scesa in campo al palazzetto dello sport di viale Repubblica era la formazione Under 18.

La gloriosa Ravenna, la città più scudettata d’Italia, Forlì, Cesena e Scandicci, giovanile della squadra di A1, sono nuove avversarie della compagine di coach Matteo Capra.

Sulla carta il girone si prospetta competitivo, considerando la scorsa stagione, al netto dei movimenti di mercato, con due squadre che hanno vinto il rispettivo raggruppamento e che hanno preso parte alla Coppa Italia, Ostiano, sconfitta in finale da Modena, e Bologna, vincitrice della manifestazione, ed altrettante, Riccione e Cesena, che hanno conquistato i play off.

