Volley, Serie B – Al centro per la Canottieri Ongina c’è Gabriele Cucchi

Si avvicina al completamento il roster della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che dà il benvenuto a Gabriele Cucchi.

Nato il 14 dicembre 1999 a Bergamo e originario di Cologno al Serio (Bergamo), vive a Casale Cremasco; il suo ruolo è centrale ed è alto un metro e 82 centimetri. Dopo aver iniziato nelle giovanili a Treviglio, da under 18 si è trasferito a Crema giocando 4 anni in C e 5 stagioni in serie B.

Le parole del giocatore

“Ora è la mia prima esperienza con un’altra maglia la retrocessione dell’anno scorso mi ha animato un po’ la voglia di rimanere in categoria. Inoltre, ho sempre apprezzato una realtà strutturata e organizzata come la Canottieri Ongina. Quest’anno ho avuto la possibilità di prendere contatto in modo un po’ più concreto e ci siamo trovati d’accordo. Me ne hanno parlato bene in molti e sono contento di giocare a Monticelli. Come obiettivo personale mi propongo di mettere in campo tutte le capacità che ho, in questi anni sono stato un po’ penalizzato dagli infortuni. Ora sono molto carico e voglio dimostrare il mio valore”.

Questo il parere del direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali

“Proveniente da una lunga esperienza a Crema abbiamo l’opportunità di inserire a roster un atleta nato una manciata di giorni prima del 2000, che nell’ultima stagione a causa di un paio di guai muscolari ha visto leggermente minato il suo percorso stagionale. Personalmente sono curiosissimo di poter verificare il tipo di upgrade che può ulteriormente compiere il nostro nuovo atleta che non è dotato di enormi misure antropometriche, ma che dispone di una elevazione fuori dal comune e di una capacità di concentrazione particolarmente attiva che abbiamo avuto modo di cogliere da avversari. Etica del lavoro e riconosciuta testa sulle spalle completano il profilo di Gabriele”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy