Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio a Viadana per centrare il pokerissimo

Quinta giornata del girone d’andata nel campionato nazionale di serie B2, girone E. Sabato 4 novembre la Pallavolo San Giorgio giocherà in trasferta al PalaFarina di Viadana per confermare il primo posto.

La formazione piacentina guida la classifica del girone, insieme all’altra squadra del territorio la Pallavolo Alsenese, e nella trasferta mantovana vuole ottenere la quinta vittoria consecutiva per restare in vetta. Non sarà una gara facile, il Volley Viadana, allenato da coach Nicola Bolzoni, figlio di Giorgio, tecnico della Trasporti Pietro Bressan Offanengo (A2), nell’ultima giornata hanno sconfitto in tre set il Galaxy Volley, centrando la prima vittoria in campionato.

L’incontro si giocherà nello storico impianto del PalaFarina che ha la capienza di 1500 posti e per alcuni è stata la casa della Vbc Casalmaggiore.

Non ci sono precedenti e ne ex di turno tra le due formazioni. Dirigeranno Vittorio Salvini e Laura Rodofile della sezione di Brescia e l’incontro fischio d’inizio alle ore 18 presso il PalaFarina a Viadana (Mantova), in via Vanoni.

Classifica

Palllavolo San Giorgio, Pall. Alsenese 11 punti; San Damaso, VolleyDavis 2c 10; Cerea 9; Piadena 7; Galaxy Volley 6;, Soliera 4; Be One San Martino, Moma Anderlini, Viadana, Top Volley 3; Mirandola 1 punto; Spakka Volley 0.

Serie D

Questa sera scenderà in campo la Volley SangioPode. Dopo due sconfitte consecutive le ragazze di coach Franco Corraro affronteranno l’Oasi Parma Noceto (Su). Fischio d’inizio alle ore 21 presso la palestra comunale di Podenzano.

