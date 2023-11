Volley – La Gas Sales Bluenergy vuole ripartire dopo il KO in Supercoppa, Scanferla: “Ritroviamo ritmo e aggressività” – AUDIO

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla terza puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella terza puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Leonardo Scanferla, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

Gas Sales Bluenergy, serve rialzarsi dopo la Supercoppa

C’è un po’ di rammarico, dice Leo Scanferla. La squadra è molto simile a quella dell’anno scorso, ma abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme. È normale che all’inizio il ritmo gara non sia ancora fluido. Non siamo preoccupati, ma il lavoro da fare è tanto. Vogliamo migliorare il nostro gioco.

Un campionato di alto livello per la Gas Sales Bluenergy

Noi a livello di gioco siamo ancora indietro rispetto a Trento, Lube e Perugia, racconta Scanferla a Radio Sound. C’è tanto lavoro da fare, anche perché durante l’estate abbiamo cambiato allenatore. Il campionato di Superlega è il più bello ed esigente al mondo, ma noi abbiamo le carte in regola per fare bene.

Gas Sales Bluenergy, ora la sfida con Catania

Loro sono una neopromossa, ma nella scorsa partita hanno offerto un’ottima pallavolo. Noi dovremo ripetere le due buone prestazioni contro Milano e Padova e cercare di aggredirli subito con la battuta. Dobbiamo ritrovare il nostro ritmo gara e stare attaccati al match. In Superlega ogni sfida è pericolosa.

Ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento

Prosegue fino a sabato 4 novembre la vendita sia dell’abbonamento All Inclusive e sia dell’abbonamento Regular Season, per assistere alle partite di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza della stagione 2023-2024.

Previsti inoltre abbonamenti speciali per le Società Sportive e gli Studenti Universitari. Nasce l’abbonamento Vip. L’abbonamento All Inclusive comprende oltre alle partite di Regular Season quelle di Champions League, i Play Off e l’eventuale gara di Coppa Italia.

Una Serie B incerottata alza bandiera bianca a Sassuolo

Trasferta amara nel campionato di serie B per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Nel recupero della quarta giornata di campionato, impegnata sul campo di Sassuolo, disco rosso per la formazione biancorossa, guidata in panchina da Renato Barbon e Rocco Dichio, che con Kerakoll Sassuolo ha perso per 3-0 (26-24, 25-9, 25-15) in poco più di un’ora di gioco.

La formazione modenese è allenata da Francesco Dall’Olio, ex tecnico anche a Piacenza in SuperLega. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha dovuto fare i conti con alcune assenze soprattutto nel reparto dei centrali, perso il primo set ai vantaggi dopo essere stata avanti anche 21-20, nei due parziali successivi non è riuscita a tenere il passo degli avversari.

I migliori in campo per la formazione biancorossa Zlatanov con 11 punti e Rocca con 7 mentre in casa Sassuolo ottima prova per Sartoretti e Bigarelli che hanno chiuso con 16 punti a testa. Il campionato di serie B viene affrontato dalla società biancorossa, inserita nel girone D, con atleti nati dal 2005 al 2008, una grande occasione per tutto il gruppo per poter crescere.

Kerakoll Sassuolo – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0

(26-24, 25-9, 25-15)

Kerakoll Sassuolo: Giurati 1, Soli 8, Lodi 5, Bigarelli 16, Sartoretti 16, Montesion 8, Luppi (L), Serafini, Ugolini (L), Mantovani, Anceschi. Ne: Odorici, Degoli, Marchesi. All. Dall’Olio.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Alessi 4, Omelchuk 1, Rocca 7, Zlatanov 11, Imokhal 4, Artioli 1, Sapic (L), Basso (L), D’Angionella, Zanellotti M., Zanellotti L. 1, Barretta 2. Ne: Gabellini. All. Barbon.