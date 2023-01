Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio inizia il 2023 con una vittoria: 3-0 alla Pol. Riva

Nella tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata la formazione piacentina, inserita nel girone F del campionato nazionale di serie B2, supera la Pol. Riva Suzzara ed inizia l’anno nuovo con il sorriso, mantenendo l’imbattibilità casalinga stagionale.

Prima del fischio iniziale il capitano Micaela Perini ha consegnato una busta contenente la somma di circa 1000 euro al dottor Alberto Tagliapietra di Atleti al Tuo Fianco. La donazione è stata fatta dalla società, dalle atlete della B2, dell’Under 16 e dell’Under 13.

La Pallavolo San Giorgio scende in campo con Erba-Tonini a formare la diagonale, Zoppi e Marinucci al centro, Gilioli ed Arfini in posto 4 e Galelli libero. La partenza della squadra è a dir poco folgorante, 9-3 con Gilioli e coach Sgarbi chiama tempo. L’inerzia non cambia, le piacentini dettano i tempi in attacco, grazie alle alzate di Erba, e sono efficaci al servizio. Dai nove metri Marinucci è letale, il turno al servizio di Gilioli e della giovane centrale romana porta dal 15-6 al 21-6 che di fatto chiude il primo parziale, completato da un attacco in parallela di Arfini.

Nel secondo Zoppi sigla il 10-4, la Pol. Riva resta in scia per alcuni scambi sino al 12-8, poi arriva l’allungo della squadra di casa arriva con Tonini, 18-11. Le mantovano provano ad accorciare ma un attacco out regala il parziale alla Pallavolo Sangiorgio. Il terzo non è dissimile agli altri: Zoppi in fast sigla il 16-7 e le ragazze di coach Capra amministrano sino al 25-16 finale, griffato da Tonini.

I prossimi appuntamenti in agenda della Pallavolo San Giorgio sono l’allenamento congiunto con Piadena (serie B1, girone C) per sabato 21 gennaio, ore 17 in campo, nel cremonese, ed il recupero di campionato contro la Moma Anderlini, fissato, giovedì 26 gennaio, ore 20.

Pallavolo San Giorgio-Pol. Riva 3-0

(25-8, 25-14, 25-16)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 13, Gilioli 8, Chinosi, Tonini 13, Guccione, Zoppi, 12 Marinucci 9, Erba 5, Perini, Galelli (L), Amadei (L), Boaron. All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 38, Cai Volley Stadium Mirandola 31, Pall. San Giorgio 25, Arbor Interclays, Davis 2C 22, Giusto Spirito Rubiera 21, Galaxy Volley Inzani, Fos Wimore Cvr 19, Rossetti Market Conad Alsenese 17 , Moma Anderlini Modena 15, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D – Il Volley SangioPode inizia il girone di ritorno con il piede giusto: 3-0 alla Pallavolo Reggiana

Il girone di ritorno del campionato di serie D (girone A) ed il 2023 iniziano con un sorriso per il Volley SangioPode che supera in tre parziali la Pallavolo Reggiana, fanalino di coda.

Tre punti importanti per la corsa salvezza della formazione piacentina di coach Danilo Dalmonte che conquista la quinta vittoria in campionato (la terza in trasferta), ora in settima posizione della classifica con 16 punti.

“Faccio i complimenti alla ragazze per l’ottima prestazione . Nonostante il periodo che stiamo attraversando tra infortuni ed influenze. Le partenze di tutti i 3 sono set sono stati punto a punto poi. Dal quindicesimo punto in poi abbiamo allungato e mantenuto le distanze per chiudere i set senza eccessive preoccupazioni” commenta coach Dalmonte.

Pall. Reggiana-Volley SangioPode 0-3

(23-25, 18-25, 18-25)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli, Poggi, Mincheva, Freschi. All. Dalmonte.