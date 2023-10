Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio sbanca il PalaAnderlini e resta a punteggio pieno

Seconda vittoria consecutiva in campionato della formazione piacentina, guidata da coach Matteo Capra, che nella prima trasferta stagionale super in tre set la tanto giovane quanto ostica Moma Anderlini Modena.

La formazione giallobiancoblù scende in campo con la diagonale formata da Erba-Tonini, Gilioli-Arfini in posto 4, centrali Zoppi e Cossali, al debutto in campionato, e Galelli libero. Assente Marinucci per motivi famigiiari, è stata chiamata Eleonora Boaron, giocatrice della serie D.

La cronaca

L’inizio gara è equilibrato, 3-3. Un attacco di Arfini regala il break tra le due squadre, l’Anderlini resta in scia delle piacentine sino al 7-9, poi un attacco prima Gilioli, 8-12, di Tonini, ex di turno, e Zoppi dilatano il divario, 13-17. Un fast di Zoppi porta a sei le lunghezze di vantaggio per la Pallavolo San Giorgio. L’Anderlini prova a rientrare in gara, sono le ospiti a chiudere con Gilioli.

Nel secondo set la Pallavolo San Giorgio parte bene, 8-9, ed allunga nel punteggio, 10-17; le modenesi recuperano qualche punto, le ospiti giocano sul velluto, 14-22. Un attacco di Cossali porta mette a segno il 15-24 ed un errore modenese chiude il parziale, sul 16-25.

La terza frazione di gara è simile alle precedenti. L’equilibrio dei primi scambi si rompe sul 7-9 quando le piacentine allungano sul 9-15, grazie ad un attacco vincente dal centro di Zoppi, costringendo l’Anderlini a fermare il gioco. La Sangio non perde la concentrazione e mantiene il ritmo di gioco negli scambi sono al 13-24, l’Anderlini annulla una palla match ma nello scambio sucessivo Gilioli chiude, 14-25. Nei punti finali c’è stato spazio anche per la centrale Eleonora Boaron, debuttante in B2, proveniente dal settore giovanile.

Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio giocherà ancora in trasferta, precisamente a Collecchio (Parma). Sabato 21 ottobre sarà ospite del l’ostico Galaxy Inzani dell’ex Michela Musiari, tra le protagoniste della storica promozione in B2 nel 2019.

Moma Anderlini-Pall. San Giorgio 0-3

(17-25, 16-25, 14-25)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Polletta, Sangiorgi, Marinucci, Gilioli 15, Camurri, Galelli (libero), Lunardini, Tonini 13, Arfini 6, Cossali, Zoppi 9. All. Capra.

Serie D – Il Volley SangioPode sorride al debutto, 3-1 all’Rm Volley

La SangioPode ha giocato un primo set di alto profilo, lasciando poco di margine di recupero alle avversarie. Nel secondo un leggere calo di rendimenti ha permesso all’Rm Volley di vincere il parziale. Le ragazze di coach Corraro riescono a vincere il terzo mentre nel quarto, in svantaggio di 20-15 sono state capace di ribaltare il punteggio e portare a casa la vittoria.

Nel prossimo turno il Volley SangioPode esordirà in casa tra le mura amiche della palestra comunale di Podenznao, venerdì 20 ottobre, alle ore 21.15.

Rm Volley-Volley SangioPode 1-3

(14-25, 25-21, 23-25, 20-25)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.