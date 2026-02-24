Volley, Serie D – River travolge Inzani per 3-0 e si prende la rivincita al Palarebecchi

Netta vittoria per la formazione rivergarese targata RIVER DECALACQUE che in poco più di un’ora di gioco liquida la pratica INZANI, “vendicando” la sconfitta subita nel girone d’andata. Troppa la differenza di valori in campo nella sfida vista al Palarebecchi: nei primi due parziali la formazione piacentina, sin dai primi scambi, prende decisamente il largo, controllando la reazione ospite; il terzo set resta in equilibrio sino a circa metà, dopo di che l’accelerata locale pone fine all’incontro.
Partita temuta in casa rivergarese alla luce della sconfitta nel girone d’andata, tuttavia il campo ha dimostrato una notevole differenza di valori a favore delle trebbiensi. Mister Carbonetti ha potuto giostrare tutte le ragazze a disposizione senza avere ripercussioni nell’andamento del match.
Il prossimo turno andrà in scena giovedì 26 febbraio al Palamagni di Fiorenzuola con il derby piacentino fra Val d’Arda e Val Trebbia.
DECALACQUE RIVER PC – ISOMEC GREEN INZANI PR 3-0
(25-15 25-14 25-17)
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 10, Viaroli (L1), Rocca 10, Manzari 4, Boiardi 6, Basile 4, Colombini 3, Cappellini, Euclidi 7, Molinaroli 4, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;
ISOMEC GREEN INZANI PR: Manghi 2, Maniscalco, Tsida Dessi, Ghirardi, Croce, Zinelli 3, Mora, Troisi 5, Fornari 8, Abelli (L1), Pinazzi, Cordioli 5, Franchini 5, Giordani (L2), All. Pessina, Ass. All. Caroli;