29^ Placentia Half Marathon e Casa Ronald McDonald Italia corrono insieme per solidarietà

La Run4 – Half Marathon Relay Piacenza si unisce alla solidarietà sostenendo Casa Ronald McDonald Italia ETS, parte della rete internazionale di Ronald McDonald House Charities.
Dal 1999 in Italia, l’organizzazione accoglie bambini malati e le loro famiglie durante i percorsi di cura lontano da casa, offrendo ospitalità gratuita, servizi dedicati e un ambiente sereno all’interno o vicino ai principali ospedali pediatrici.
❤️ Un impegno concreto
In Italia sono presenti 8 strutture (4 Case Ronald e 4 Family Room) a:
- Brescia
- Milano
- Alessandria
- Bologna
- Firenze
- Roma
Ogni anno vengono accolte quasi 3.000 famiglie, garantendo loro vicinanza, sostegno e la possibilità di restare unite nel momento più difficile.
🎯 Il nuovo traguardo: Casa Ronald McDonald Niguarda
Il progetto attuale sostiene la realizzazione di Casa Ronald McDonald Niguarda, ampliamento dell’attuale Family Room all’interno dell’Ospedale Niguarda di Milano.
Un nuovo spazio di 600 mq, con:
- 7 camere con servizi privati
- Ampi spazi comuni
- Ambienti pensati per offrire normalità, condivisione e serenità
- Standard qualitativi elevati nel rispetto della missione di Casa Ronald
🏃♂️ La Placentia Half Marathon: correre per unire
La Placentia Half Marathon diventa il simbolo di questo percorso:
passo dopo passo, traguardo dopo traguardo, possiamo costruire insieme un luogo che offra speranza e sostegno concreto alle famiglie che arrivano a Milano per curare il proprio bambino.
✨ Diventa parte di questo progetto speciale.
Corri con noi. Sostieni le famiglie. Costruiamo insieme una Casa.