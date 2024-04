XNL, doppio appuntamento con l’arte il 21 aprile: performance di Alessandro Bosetti e visita guidata

Doppio appuntamento all’insegna dell’arte contemporanea domenica 21 aprile, tra mostre e performance incentrate sul rapporto simbolo/voce/corpo, a XNL Piacenza, il centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

XNL doppio appuntamento con l’arte il 21 aprile

Si parte alle 17 con una visita guidata, a cura della direttrice di XNL Arte Paola Nicolin, delle mostre Sul Guardare Atto 2° e Atto 3°, dedicate rispettivamente alle artiste Carol Rama e Berlinde De Bruyckere in dialogo con Giovanni Angelo del Maino, e all’artista-designer Andrea Sala. La visita è a partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a info@xnlpiacenza.it.

Alle 18.30 si prosegue con Plane/Talea una performance sonora che abita la mostra di Andrea Sala, costituita da un archivio di voci anonime, raccolte e poi attivate nel corso di diversi anni da Alessandro Bosetti, compositore e artista sonoro che nel suo percorso artistico ha declinato la passione per la sonorità del linguaggio parlato e per la voce attraverso molteplici forme e discipline.

PLANE/TALEA

L’archivio che alimenta la performance Plane/Talea, in continua evoluzione, contiene decine di migliaia di file audio, brevi enunciati vocali, tutti o quasi più corti di una parola dotata di senso, archiviati in cartelle che ne specificano le caratteristiche ma omettono qualsiasi dettaglio biografico sulla persona che li ha prodotti. L’estetica di questo lavoro si è precisata nel corso degli anni, riflettendo e amplificando l’interesse di Bosetti per la polifonia vocale. Una delle caratteristiche distintive di questa musica sta nella vita autonoma e luminosa che ciascuno dei frammenti vive all’interno di una brulicante comunità di voci. La performance troverà abitazione all’interno della mostra di Andrea Sala offrendosi al visitatore/spettatore come esperienza integrale di luogo e contenuto.

Plane/Talea fa parte di una sequenza di tre interventi, a cura del musicista e sound designer Nicola Ratti, ideati per scandire i tempi della mostra di Sala, iniziata con la performance Caveja di Enrico Malatesta andata in scena l’8 marzo scorso e che si concluderà il 28 giugno prossimo con L’Assente di Miranda Secondari. Tutte le performance sono presentate da LL piattaforma di produzione e progettazione culturale la cui curatela ed editoria è affidata a Nicola Ratti, Roberta Pagani e Marco Paltrinieri.

LA VISITA GUIDATA

La visita guidataparte alle ore 17 con l’esplorazione del secondo atto del ciclo Sul Guardare, che è sviluppato attorno al tema della bellezza e della resilienza al dolore e mette in relazione le monumentali sculture e le raffinate incisioni di due sofisticate e incisive artiste del XX Secolo, Berlinde de Bruyckere e Carol Rama, con un’importante opera proveniente dalla chiesa piacentina di Sant’Eufemia intitolata Dolente, di recente attribuita allo scultore rinascimentale Giovanni Angelo Del Maino, e si avvale della collaborazione della Diocesi di Piacenza-Bobbio e del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Si prosegue con la mostra allestita al primo piano del palazzo,Sul Guardare Atto 3°, che propone una selezione di opere di Andrea Sala (Como, 1976), artista cresciuto professionalmente tra l’Italia e il Canada e autore di una serie di sculture che nascono dalla fascinazione per materiali fragili come terracotta, vetro e ceramica e da una peculiare rilettura di alcuni oggetti e arredi liturgici provenienti dai depositi e dalle collezioni del palazzo vescovile di Piacenza. Partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a info@xnlpiacenza.it.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

INFO

Domenica 21 aprile 2024

XNL Piacenza – via Santa Franca, 36

ore 17 – Visita guidata con la direttrice Arte Paola Nicolin

Partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a info@xnlpiacenza.it

ore 18.30 – Plane/Talea di Alessandro Bosetti

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

INFO MOSTRE

Sul Guardare. Atto 2 / Berlinde De Bruyckere, Giovanni Angelo Del Maino, Carol Rama

Sul Guardare. Atto 3 / Andrea Sala

2 marzo – 30 giugno 2024

Orari

venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 19.30 e su prenotazione per scuole e gruppi. Apertura straordinaria 25 aprile e 1° maggio dalle ore 10.30 alle 19.30.