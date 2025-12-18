Tra i boschi di Bobbio emerge una bomba a mano, intervento del Genio Pontieri

Nella giornata di ieri, 17 dicembre, si sono svolte, coordinate dalla Prefettura, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di una bomba a mano italiana “OTO mod. 35”, rinvenuta nella giornata del 14 dicembre in un’area boschiva nel Comune di Bobbio. La zona è stata messa in sicurezza e sorvegliata da personale della locale Compagnia dell’Arma dei Carabinieri fino al completamento delle operazioni.
Alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.