Rifacimento di via Guareschi a Rottofreno, lavori pronti a partire: “Risolviamo un problema sentito dai cittadini”

Via Guareschi a Rottofreno sarà interessata nei prossimi giorni da un intervento di rifacimento del fondo stradale, resosi necessario a seguito dei cedimenti superficiali emersi nel tempo e ormai particolarmente evidenti lungo il tracciato.

Le verifiche tecniche condotte dagli uffici comunali, eseguiti nel periodo estivo durante i tagli per la posa della nuova rete idrica, hanno infatti rilevato un progressivo deterioramento del sottofondo al di sotto della pavimentazione in asfalto, con avvallamenti e irregolarità che, se non affrontati, potrebbero aggravarsi e comportare disagi più rilevanti alla circolazione. L’intervento previsto consentirà di ripristinare la funzionalità della carreggiata, migliorando al contempo il comfort di guida e la sicurezza, in particolare per veicoli a due ruote e pedoni che gravitano in zona, particolarmente numerosi in quanto a pochi metri si trova uno degli ingressi al plesso scolastico di Rottofreno.

I lavori consisteranno nel rifacimento del fondo stradale nel tratto compreso tra l’ingresso carraio della scuola elementare ed il passo carraio del civico 29, per una lunghezza di 45 metri, con operazioni mirate a eliminare i cedimenti superficiali e a garantire una maggiore durabilità della pavimentazione nel tempo.

Nel tratto interessato dai lavori, che avranno luogo a partire da giovedì 18 dicembre e dureranno per circa sette giorni, sarà istituito un temporaneo divieto di transito che sarà opportunamente segnalato per ridurre al minimo i disagi ai cittadini.

L’opera rientra nel programma di manutenzione straordinaria della viabilità urbana, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di percorrenza per residenti e utenti della strada.

“Finalmente si riesce a risolvere un problema importante segnalato dalla cittadinanza in prossimità di un punto particolarmente frequentato come la scuola e la palestra del capoluogo”, commenta il sindaco Paola Galvani.

“A questo intervento faranno poi seguito le opere di asfaltatura delle strade che sono stati oggetto dei tagli per la posa delle nuove tubazioni della rete idrica negli scorsi mesi”.

