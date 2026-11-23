“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà a Massimo Bassi, titolare di Panino Gourmet, e alla sua famiglia per la vile aggressione subita sabato 21 novembre intorno alle 14.30 in piazza Cavalli, solo per aver chiesto il conto di una consumazione”. A parlare è Cristian Lertora, Presidente di Fiepet Confesercenti, che interviene con fermezza dopo l’episodio di violenza avvenuto nel cuore della città.

LA NOTA DI CONFESERCENTI

Un fatto grave che colpisce non solo un singolo esercente ed i suoi cari, ma l’intero tessuto economico e sociale del territorio. “Chi lavora ogni giorno con sacrificio, tenendo aperte le attività e offrendo un servizio alla comunità, non può e non deve essere lasciato solo di fronte a episodi di prepotenza e intolleranza”, sottolinea Lertora.

L’urgenza di maggiore sicurezza nelle città

L’aggressione in piazza Cavalli riaccende i riflettori sul tema della sicurezza per chi fa impresa, una criticità che riguarda Piacenza ma che accomuna ormai tutte le realtà urbane, grandi e piccole.

“Non è un problema isolato del Comune di Piacenza: situazioni simili si verificano purtroppo in ogni città”, evidenzia il Presidente di Fiepet Confesercenti. “Servono controlli costanti, presidi visibili e strumenti concreti per tutelare chi lavora nei pubblici esercizi e nel commercio. La sicurezza non è un dettaglio, è la condizione di base per vivere e fare impresa serenamente”.

Fare più “squadra” per sostenersi a vicenda

Accanto alla richiesta di maggiore tutela e attenzione istituzionale, Lertora lancia un appello diretto al mondo del commercio e della ristorazione: “Di fronte a momenti così difficili è fondamentale fare più squadra tra commercianti. Dobbiamo sentirci parte di un’unica comunità, sostenerci vicendevolmente, condividere segnalazioni e non far sentire mai isolato chi subisce un torto o un’aggressione”.

La vicinanza di Fiepet Confesercenti a Massimo Bassi e alla sua famiglia resta concreta e piena, nella convinzione che solo unendo le forze – tra categorie, istituzioni e cittadini – sia possibile arginare il degrado e difendere il valore del lavoro.