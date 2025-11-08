Alcol alla guida, quattro denunce con ritiro patente in una notte

Intensificati i controlli sulla sicurezza stradale: il bilancio delle operazioni nella nottata appena trascorsa.

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della provincia di Piacenza hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati dalla guida sotto l’effetto di alcol. Durante il dispositivo messo in atto, sono stati identificati e denunciati quattro conducenti risultati positivi agli accertamenti etilometrici, con il ritiro immediato delle loro patenti di guida.

Carpaneto

In particolare, a Carpaneto Piacentino, un giovane di 23 anni, è stato coinvolto in un incidente autonomo lungo la via Ciriano. Il ragazzo, che fortunatamente non ha riportato ferite, è stato sottoposto al test etilometrico che ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue oltre il limite consentito dalla legge. A seguito di ciò, gli è stata ritirata la patente.

Alseno

Sempre nella stessa notte, ad Alseno, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un piacentino 35enne, durante un controllo della circolazione stradale. Anche in questo caso, l’esame etilometrico ha confermato la presenza di alcol nel sangue oltre i limiti di legge, con il conseguente ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a una terza persona idonea.

San Nicolò

Nel comune di Rottrofreno, nella frazione di San Nicolò a Trebbia, un altro episodio ha visto coinvolto un cittadino albanese di 41 anni. L’uomo, fermato alla guida di un veicolo Ford Transit, ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, comportamento che ha comportato una denuncia per rifiuto di accertamento e il ritiro della patente di guida.

Infine, sempre a San Nicolò a Trebbia, un altro giovane piacentino di 23 anni è stato fermato mentre guidava la propria autovettura. Sottoposto al test etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l, ben oltre il limite consentito. Anche in questo caso è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

