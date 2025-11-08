Serie B – Primo test per i nuovi Lupi di coach Lottici: la stagione riparte a Fidenza – AUDIO

A pochi giorni dall’annuncio del cambio allenatore, l’Assigeco Piacenza si prepara a resettare un inizio di stagione altalenante e ripartire col piede giusto nella trasferta delle 18:00 di questa domenica 9 novembre contro la Foppiani Fulgor Fidenza. La sconfitta interna dello scorso weekend contro Piazza Armerina ha confermato alcuni dei dubbi già messi in mostra nelle partite di Vigevano e Montecatini, e la società ha deciso di sostituire Humberto Manzo con coach Simone Lottici, di ritorno all’Assigeco dopo quasi quindici anni. Il match del Pala Pratizzoli sarà l’occasione perfetta per rialzare subito la china, e i Lupi hanno tutta l’intenzione di inaugurare l’avventura di coach Lottici con una bella vittoria in trasferta.

Gli avversari: Fidenza

Con un record di una sola vittoria a fronte di otto sconfitte, Fidenza ha avuto un complicato inizio di stagione e siede attualmente all’ultimo posto in classifica. La formazione allenata da Stefano Bizzozi arriva alla partita di domenica dopo sette insuccessi consecutivi, ma il calore dei supporters di casa e l’orgoglio dei tanti giovani interessanti che compongono il roster potrebbe svoltare in positivo la stagione dei fidentini. Le chiavi del quintetto iniziale sono affidate al backcourt formato da Gabriele Ghidini e da Francesco Carnevale, di 19 e 18 anni rispettivamente.

La maggior parte delle responsabilità in attacco sono riservate all’ala finlandese Joel Mantynen, che finora viaggia a una media di 20 punti a partita, mentre il reparto lunghi è composto dall’ala grande scuola Trento Cesare Placinschi e l’ex Imola Lucio Martini. Il play classe ’98 Edoardo Scattolin si può considerare l’unico giocatore di esperienza del roster, pronto a portare energia in uscita dalla panchina insieme alle ali Manuele Pezzani e Carmine Caporaso. Maodo Mane è pronto a far valere la propria stazza sotto canestro a partita in corso, mentre Alberto Scardoni, Matteo Stuerdo e Denice Obase completano il giovane roster fidentino.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy