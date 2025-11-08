I residenti notano un’auto sospetta e chiamano i carabinieri, a bordo arnesi da scasso: due denunce

Scoperto veicolo sospetto a Castel San Giovanni: denunciati due stranieri con arnesi da scasso e mazza da golf.

L’intervento dei carabinieri di Borgonovo Val Tidone è scattato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini al 112, che avevano notato un’auto sospetta parcheggiata in zona residenziale vicino ad un’area di sgambamento cani. Durante il controllo, rinvenuti undici strumenti atti allo scasso.

Alcuni giorni fa, i militari della Stazione Carabinieri di Borgonovo Val Tidone, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati predatori, hanno proceduto al fermo di due cittadini stranieri, un giovane di 26 anni ed una donna di 59 anni, domiciliati in provincia di Pavia, trovati in possesso di strumenti atti allo scasso e di una mazza da golf, verosimilmente utilizzati per commettere furti.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 16:00, quando la pattuglia dei carabinieri ha individuato una vettura Audi A6 con targa estera parcheggiata nei pressi di una zona residenziale a Castel San Giovanni, che da alcuni cittadini più volte ne era stata segnalata la presenza.

A bordo vi erano due soggetti, un uomo ed una donna, il cui atteggiamento nervoso ha insospettito i militari.

Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo una mazza da golf di grosse dimensioni e una decina di vari arnesi da scasso, strumenti tipicamente utilizzati per forzare serrature e porte durante furti in abitazione. Per tale motivo, sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di armi atti ad offendere.

