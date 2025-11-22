Fugge dalla polizia in sella alla bici elettrica ma perde il controllo e si schianta, arrestato: in tasca droga e un cutter

Nella mattina di giovedì 20 novembre le Volanti della Questura di Piacenza hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni per possesso di sostanza stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga

Nello specifico, mentre gli operatori della volante effettuavano il normale controllo del territorio, transitando nella zona della stazione ferroviaria, hanno notato un individuo sopraggiungere in senso opposto a bordo di una bicicletta elettrica.

Il soggetto risultava essere già conosciuto perché già tratto in arresto lo scorso anno per detenzione di stupefacenti e per essere assiduo frequentatore soprattutto della Stazione ferroviaria dove peraltro risultava essere già stato sottoposto a svariati controlli indentificativi nel corso degli ultimi mesi.

Alla vista della Volante, l’uomo ha invertito prontamente la marcia, dandosi alla fuga con il chiaro intento di sottrarsi al controllo di Polizia.

L’inseguimento e l’arresto

Gli operanti, subito si sono messi all’inseguimento. Nonostante questo però, il soggetto è riuscito momentaneamente a tenere a distanza la pattuglia, in quanto la bicicletta elettrica in questione riusciva a mantenere una velocità non conforme alla natura del mezzo in questione. Non a caso il fuggitivo ha perso il controllo dello stesso andandosi a schiantare contro un’autovettura in sosta.

Il soggetto ha continuato la fuga a piedi e dopo pochi metri, anche grazie all’aiuto di un carabiniere libero dal servizio, gli operatori sono riusciti a bloccare e contenere l’uomo che più volte ha opposto resistenza a ha tentato di nuovo la fuga.

Sottoposto a perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro di colore rosa contenente 50,40 grammi di sostanza stupefacente positiva a cannabis, vari tagli di banconote, 1 spray al peperoncino e 1 lametta da taglierino della lunghezza di 8 cm.

L’uomo è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata di ieri, 21 novembre 2025, a seguito della direttissima, il Giudice convalidava l’arresto e disponeva l’immediata traduzione dello stesso alla locale casa circondariale.

