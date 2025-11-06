Alta Val Tidone, 4 Novembre con le scuole tra commemorazione e ricordo

Come ormai tradizione uno dei momenti più attesi e sentiti di celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Forze Armate in Alta Val Tidone coinvolge le scuole del territorio. Anche questo 4 Novembre non è mancata l’occasione per unire alle autorità civili, militari e religiose gli studenti della scuola primaria “Pietro Buscarini” di Trevozzo in una cerimonia partecipata ed emozionante al Monumento ai Caduti, dove è stata deposta la corona d’alloro.
“Il ricordo del sacrificio per la pace dei nostri caduti, gli onori e il simbolico abbraccio che gli tributiamo in questa occasione sono un messaggio di speranza per i nostri giovani e un monito ad un impegno comune per la pace” ha detto il Sindaco Franco Albertini ringraziando tutti i partecipanti alla cerimonia, gli studenti e i loro insegnanti.
Le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate proseguiranno in Alta Val Tidone nella giornata di domenica 9 novembre con la Deposizione della corona d’allora al monumento dei caduti a Caminata alle ore 10. Alle 10.30 a Nibbiano la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti e alla Stele del Milite Ignoto, mentre alle 11.00 a Pecorara si terrà la Santa Messa seguita dalla deposizione della corona d’alloro al monumento.
Infine, alle ore 15.30 a Genepreto la S.Messa e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti e alla targa ricordo di Giovanni Braga.