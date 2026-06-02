Ore di apprensione per un uomo di 69 anni di Calendasco, scomparso e poi ritrovato. Il sindaco Zangrandi: “Ricerche meticolose, grazie a tutti”

Attimi di apprensione per un uomo di 69 anni scomparso nella giornata di ieri e poi fortunatamente ritrovato. “Poco fa, Fabrizio Meles è stato trovato lungo la strada della Vaghinarda ed è stato ricondotto a casa”, ha spiegato il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi.
Si chiude con una buona notizia questa giornata che ha visto un significativo dispiegamento di forze impegnate nella sua ricerca
“Un grande ringraziamento va alla Prefettura per il coordinamento dei soccorsi, ai Vigili del Fuoco che hanno anche fatto intervenire l’elicottero arrivato da Cecina (Livorno), ai Carabinieri e alla Protezione Civile”, commenta il primo cittadino.
“Ciascuno ha dato il meglio, con una grande azione di squadra. Come sindaco di Calendasco, sottolineo il lavoro del Gruppo volontari di protezione civile di Calendasco e l’attività preziosissima delle 6 unità cinofile del Gruppo Searchandrescue Tana Jeannette K9, che allena i cani per la ricerca dei dispersi nel campo a lato della piscina. Un grazie particolare va alla vicesindaca Federica Borghi e alla consigliera Giulia Malchiodi che hanno seguito da vicino, con me, lo svolgimento delle operazioni”.