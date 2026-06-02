Con l’auto si schiantano contro una vettura in sosta in Strada della Raffalda, due feriti

2 Giugno 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Rissa a sprangate a Piacenza

Incidente nella serata del primo giugno in Strada della Raffalda, a Piacenza, dove un’auto è finita contro una vettura parcheggiata per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente e il passeggero dell’auto in marcia, rispettivamente di 37 e 19 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente le condizioni dei due feriti non sono gravi.

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