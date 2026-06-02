Con l’auto si schiantano contro una vettura in sosta in Strada della Raffalda, due feriti

Incidente nella serata del primo giugno in Strada della Raffalda, a Piacenza, dove un’auto è finita contro una vettura parcheggiata per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente e il passeggero dell’auto in marcia, rispettivamente di 37 e 19 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente le condizioni dei due feriti non sono gravi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy