Prima palla a due dell’anno per l’Assigeco Piacenza: al “PalaBanca” arriva Agrigento

Manca sempre meno alla prima palla a due per l’UCC Assigeco Piacenza. Domenica 21 alle ore 18:00 i ragazzi di coach Humberto Manzo faranno il loro esordio in questa Serie B Old Wild West Girone A contro la Moncada Energy Agrigento.

I biancorossoblu si presentano a questa nuova stagione con un roster completamente stravolto: confermato il solo Fiorillo, più qualche giovane aggregato dalle giovanili. A formare l’ossatura della squadra sono arrivati gli esperti Mazzucchelli, che ricoprirà il ruolo di vice capitano, e Pepper, ma a trainare i compagni sarà soprattutto il capitano Giovanni Poggi, che – insieme a Ferraro – ritorna a vestire la maglia dell’Assigeco dopo la stagione 2019-2020.

L’obiettivo prefissato è importante: arrivare alle finali di giugno e provare a riprendersi quella Serie A2 che si è dovuta abbandonare al termine di una stagione complessa sia sotto il profilo tecnico che mentale.

Focus sull’avversario: Moncada Energy Agrigento

A contendersi la vittoria con i biancorossoblu in questo esordio stagionale è la Moncada Energy Agrigento, reduce da un settimo posto in regular season lo scorso anno e un secondo turno nei play-in. Tra le fila del roster allenato da coach Cagnardi, rimbalzano agli occhi soprattutto i nomi della bandiera Chiarastella e dell’ex Assigeco Lorenzo Querci, classe 2001 che ha vestito i colori biancorossoblu dal 2021 alla scorsa stagione.

