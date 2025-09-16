Atletica – Milo Perotti trionfa a Cesena: Piacenza Campione Regionale nel Tetrathlon A

Una giornata di gloria per i colori piacentini ai Campionati Regionali di Prove Multiple del 14 Settembre 2025, dove la squadra Ragazzi si afferma con una vittoria e piazzamenti di prestigio.

Il Trionfo Storico: Piacenza Sul Tetto dell’Emilia-Romagna

L’Atletica Piacenza ha vissuto una domenica indimenticabile, scrivendo un’altra bella pagina di storia ai Campionati Regionali di Prove Multiple, tenutisi a Cesena il 14 Settembre 2025. Il punto culminante di questa giornata di successi è stato il trionfo di Milo Perotti, che si è laureato Campione Regionale nella categoria Tetrathlon A, un risultato di grande valore La vittoria di Perotti, raggiunta con un punteggio totale di 2753 punti, non è stata un’impresa isolata.

A completare il quadro di una squadra promettente, gli ottimi risultati ottenuti da Edoardo Millione e Edoardo Sverzellati, che hanno conquistato rispettivamente il quinto e l’ottavo posto nel Tetrathlon B. Questi piazzamenti di prestigio dimostrano la profonda preparazione e la vasta base di talento del club piacentino.

Dietro questi atleti di successo si riconosce la guida esperta e attenta di un binomio tecnico che unisce tradizione e innovazione: l’allenatore storico Giuliano Fornasari, e il giovane e dinamico Luca Pedretti. La loro sinergia ha evidentemente saputo far fruttare il potenziale di questi giovani, portandoli a risultati che riempiono d’orgoglio e lasciano ben sperare per il futuro dell’atletica piacentina.

Milo Perotti: specialista del Tetrathlon

La vittoria di Milo Perotti ai Campionati Regionali di Cesena non è stata frutto di un’unica performance, ma il risultato di tenacia realizzativa e concentrazione. Il suo percorso verso il titolo ha avuto inizio con un’esplosione di velocità nei 60m piani, dove ha tagliato il traguardo in 8″34, conquistando immediatamente la prima posizione.

Dopo l’eccellente prestazione nello sprint, Milo ha consolidato il suo vantaggio nella seconda prova, il salto in alto, dove ha superato l’asticella a 1,57m, assicurandosi un’altra vittoria parziale. Successivamente, ha dimostrato la sua solidità nel getto del peso, con un lancio di 11,24m, una performance che ha contribuito in modo significativo al suo punteggio complessivo, senza scostarsi dal livello di eccellenza già dimostrato.

L’atto finale, i 600m, è stato il banco di prova decisivo della sua resistenza e della sua determinazione. Pur essendo la quarta e ultima fatica di una lunga giornata di gare, Milo ha chiuso con un tempo di 1’41″15, un secondo posto che ha sigillato la sua vittoria finale nel Tetrathlon. Questo risultato, in una prova di resistenza, dimostra che la sua preparazione atletica è a 360 gradi, non solo focalizzata sulla potenza esplosiva ma anche sulla capacità di gestire la fatica e la pressione nel momento più cruciale.

Il Futuro È Già Qui: Il Talento di Millione e Sverzellati

Il successo di Atletica Piacenza a Cesena non si misura solamente nella vittoria del titolo regionale, ma si estende alla profondità del suo vivaio, evidenziata dai brillanti piazzamenti di Edoardo Millione e Edoardo Sverzellati nel Tetrathlon B. I loro risultati, rispettivamente un eccellente quinto e un lodevole ottavo posto, non sono semplici numeri, ma la prova concreta di una filosofia di allenamento che sta producendo una solida base di atleti di alto livello. Analizzando i loro risultati, emerge un quadro di talenti complementari, che rivela un programma di sviluppo atletico versatile e mirato.

Edoardo Sverzellati ha mostrato la sua brillantezza nelle discipline che richiedono agilità e precisione tecnica. Il suo tempo di 9″63 nei 60hs e la sua misura di 4,47m nel salto in lungo sono indicativi di una notevole capacità di coordinazione e di una buona velocità di reazione. Edoardo Millione, d’altro canto, ha dimostrato di eccellere nelle prove che richiedono forza e resistenza. Il suo lancio di 36,85m nel lancio del vortex e il suo tempo di 1’44″93 nei 600m sono prestazioni di rilievo che denotano una grande potenza e una notevole tenuta atletica.

La presenza di atleti con profili così diversi, tutti in grado di competere ai massimi livelli regionali, dimostra che l’Atletica Piacenza non si limita a un unico metodo di allenamento, ma è in grado di identificare e coltivare le predisposizioni naturali di ogni giovane, costruendo un futuro solido e promettente. Questi piazzamenti rafforzano l’idea che il club è sulla buona strada per diventare una forza dominante nel panorama atletico giovanile regionale.

La Sintesi del Successo: Il Ruolo della Guida Tecnica

I risultati ottenuti a Cesena non sarebbero stati possibili senza la visione e la dedizione dei due allenatori che guidano la squadra Ragazzi: Giuliano Fornasari e Luca Pedretti. È la combinazione di queste due figure, che uniscono tradizione e sguardo al futuro, a creare un ambiente ideale per lo sviluppo degli atleti delle prove multiple, che richiedono un approccio olistico e la padronanza di discipline molto diverse tra loro. Questa collaborazione dimostra che Atletica Piacenza ha saputo investire non solo sugli atleti, ma anche sulle persone che li guidano, gettando le basi per un successo duraturo e sostenibile.

