Volley – A lezione di talento e spirito di squadra: VAP sale in cattedra per un seminario in Università Cattolica

La Volley Academy Piacenza incontra studenti e studentesse dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in una lezione dedicata alla gestione del talento. Nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Gestione d’azienda, la VAP è stata protagonista della condivisione del suo modello organizzativo e delle figure – non soltanto sportive – fondanti una struttura che ha saputo crescere nel corso degli anni venendo riconosciuta tra le quattro migliori realtà sportive giovanili da Marco Mencarelli, direttore tecnico delle nazionali giovanili femminili azzurre.

Esplorare e conoscere un modello organizzativo/gestionale in un contesto differente con le sue peculiarità: questo l’obiettivo della lezione “VAP: tra talento e spirito di squadra” con la professoressa Franca Cantoni in cattedra insieme a Corrado Marchetti (presidente VAP), Annalisa Raggi (direttrice generale VAP), Chiara Scarabelli (psicologa dello sport e responsabile safeguarding VAP) e Michele Fanni (direttore tecnico VAP) oltre che con le atlete della formazione Under 18 Noemi Fenzio e Hillary Uwadiae.

Gli studenti del Corso di Gestione delle Risorse Umane hanno così preso il primo contatto con la Volley Academy Piacenza analizzando i temi di leadership nei contesti sportivo ed aziendale. Le attività proseguiranno il 13 ottobre quando una studentessa vivrà una giornata da Direttrice Generale seguendo passo a passo il lavoro di amministrazione e gestione mentre altri studenti toccheranno con mano un allenamento con una lezione pratica sulle dinamiche di squadra per concludere con la partecipazione ad una partita della Academy nella gara dell’otto novembre prossimo.

