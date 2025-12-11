Banca di Piacenza, successo per il concerto gospel che ha salutato l’apertura di una nuova filiale a Milano

Coinvolgente. Si riassume in questa sola parola il concerto del BruCo Gospel Choir che si è tenuto nella chiesa di San Pietro in Sala (in piazza Riccardo Wagner) del capoluogo lombardo: un evento targato Banca di Piacenza in occasione dell’apertura (prevista per il 15 dicembre) di una seconda filiale milanese (dopo quella di corso di Porta Vittoria) in via Faruffini, come ha spiegato al numeroso pubblico nel suo intervento di saluto il vicedirettore generale dell’Istituto di credito Pietro Boselli.

«Questa – ha osservato – è una serata importante, intanto perché ci concede il piacere di fare a tutti gli auguri di Natale e poi perché ci permette di salutare il successo della nostra ventennale presenza a Milano con l’avvio di un nuovo sportello. Siamo una banca di territorio, indipendente, che si appresta a festeggiare il suo 90° compleanno. Una banca di tradizione dove al centro c’è ancora il rapporto con la clientela, costruito con il dialogo e la conoscenza diretta».

BruCo Gospel Choir

Molto gradita dai presenti l’esibizione del BruCo Gospel Choir guidato da Piero Basilico (che è anche direttore artistico della Feder Gospel Choirs, la Federazione nazionale dei cori gospel), architetto milanese abilissimo a coinvolgere il pubblico (che ha cantato, ballato e battuto a tempo le mani) trascinandolo nei ritmi delle musiche ispirate agli spiritual afroamericani e all’evoluzione nella musica gospel tradizionale del secolo scorso.

«La scaletta di questa sera – ha spiegato il direttore della corale – risente del nostro viaggio che finalmente siamo riusciti a fare a Chicago, dove ci siamo esibiti in 12 diverse location e dove ci siamo sentiti accolti come fratelli e sorelle. È stato meraviglioso».

“Un grande amico”

Sei degli undici brani proposti sono stati “portati a casa” dalla metropoli dell’Illinois, quasi tutti di un autore (Percy Gray Jr.) «diventato un grande amico»: Keep on making a way, I give you praise, Sending up our praises, I am blessed (coautore Jeral Gary), Excellent is your name; a completare il repertorio di Chicago I Just want to say (di Bryant Jones, voce solista Alice). Piero Basilico ha poi portato il pubblico a Londra con Hark the herald angels (traditional). Altri brani proposti, il natalizio Lift the saviour up (di Joseph Pace), Nobody but you, Blessed assurance (traditional). Gran finale con il canto traditional Go tell it on the mountain (2024).

La performance del BruCo Gospel Choir – una formazione in attività da 36 anni che conta una trentina di componenti (voce solista, Giorgia Basilico) – è stata accompagnata da quattro musicisti: Alessandro Cassani al basso, Michele Spandri alla chitarra, Roberto Alvisi alla batteria elettrica, Edoardo Maggioni alle tastiere. Il BruCo, per gli ultimi due brani eseguiti, è stato “rinforzato” con l’ingresso nel gruppo di una nuova formazione (“Anima e Coro”) diretta da Giorgia Basilico che è stata tenuta a battesimo proprio in occasione del concerto della Banca di Piacenza.

Banca che era rappresentata – oltre al già citato vicedirettore Boselli – dal presidente Giuseppe Nenna, dal vicepresidente Domenico Capra, dall’amministrato delegato e direttore generale Angelo Antoniazzi, da diversi componenti del Consiglio di amministrazione e dirigenti. A far gli onori di casa il direttore della filiale di corso di Porta Vittoria Ruben Falcone e il direttore della nuova filiale di via Faruffini Gianpaolo Croci.

