Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 6 aprile 2025

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica domenica 06 aprile 2025 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 31 marzo 2025

“Il giornalismo piacentino tra storia, presente e futuro”. Questo il tema che verrà affrontato lunedì 31 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini, alle 18.

Martedì 01 aprile 2025

Cinema e Giustizia, alle ore 20 al Cinema Politeama (Piacenza, via San Siro 7) la rassegna parte con la proiezione del film “E giustizia per tutti”.

Mercoledì 02 aprile 2025

Alle 16 alla Passerini Landi, Trame in biblioteca – Gruppo di lettura.

Giovedì 03 aprile 2025

Nuovi bandi, seminario di Confesercenti alle ore 15,30 a Piacenza via Maestri del Lavoro 7.

Venerdì 04 aprile 2025

Alla Cattedrale di Piacenza alle 20.30: Requiem, op. 48 per soli, coro e orchestra.

Prende il via l’edizione 2025 di A CENA CON LA SCIENZA, che riunisce 5 incontri sotto il titolo comune (e assai impegnativo) I PROSSIMI 25 ANNI. Appuntamento alle ore 19.00 all’Agriturismo LA FINESTRA SUL PO – S. Nazzaro – Monticelli d’Ongina.

Sabato 05 aprile 2025

Golden Din Din a teatro con “Dio è femmina” alle ore 21 al Teatro Manicomics.

Alle ore 16.15 alla Biblioteca Giana Anguissola: Lettura con Carlo, il nostro amico a quattro zampe.

Piaseinza a’t vöi bein, omaggio a Mario Perett, alle 16.30 a Biblioteca Passerini Landi.

Domenica 06 aprile 2025

Alle ore 17: Prima di andare in Scena | Die Zauberflöte. Incontri aperti al pubblico presentazione e guida all’ascolto delle opere in cartellone al Teatro Municipale.

Appuntamenti e stagioni teatrali

Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza fino al 30 aprile 2025.

Lezioni d’arte a palazzo Farnese con il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli fino al 5 giugno 2025.

Coltivare tradizioni, laboratori fino al 17 maggio all’orto di Santa Maria di Campagna.

Salita alle Cupole Pordenone e Guercino: fino a luglio 2025 possibilità di poter effettuare le due salite attraverso un biglietto cumulativo (sabato e domenica). A Piacenza gli affreschi delle cupole del Duomo e di Santa Maria di Campagna si possono osservare da vicino, grazie a speciali percorsi di salita.

Mostre

A XNL rivive l’arte di Giovanni Fattori. “Giovanni Fattori – Il genio dei Macchiaioli” è il titolo dell’importante mostra in programma dal 29 marzo al 29 giugno 2025.

La funzione Pazienza, mostra visitabile alla Biblioteca di Rivergaro fino al 26 aprile.

Un’esposizione, la più grande mai realizzata, dedicata all’Alzheimer è in corso per tutto il mese di marzo al Centro Commerciale I Cappuccini di Fiorenzuola in via Kennedy 2.

Nell’atrio d’onore del campus piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si tiene la mostra di Romano Bertuzzi dal titolo “L’anima delle cose”, a cura di Carlo Francou. L’esposizione proseguirà fino al 12 aprile.

Sotto Torchio, la mostra è visitabile allo Spazio Rosso Tiziano dal 29 marzo al 15 aprile 2025.