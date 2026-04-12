Baseball – Piacenza apre il campionato con un doppio successo sui brianzoli di Bovisio

Tutto come da pronostico nella prima giornata della Serie B di baseball. Il Piacenza Baseball regola al De Benedetti i Buffaloes Bovisio con un doppio successo: 7-1 in gara 1, seguito da un dilagante 18-3 in gara 2.

Gara 1

La Pancotti si aggiudica la gara del mattino con un 7-1 che, però, nasconde le preoccupazioni che l’hanno accompagnata per buona parte dell’incontro. Per sei lunghi inning, infatti, i padroni di casa non riescono a legittimare una superiorità apparsa evidente, alimentando qualche ansia di troppo.

Il Piacenza Baseball subisce il punto iniziale dei Buffaloes Bovisio, ma reagisce immediatamente nella stessa ripresa ribaltando il parziale: 2-1 firmato dal doppio a sinistra di Perez, con Gardenghi e Penaloza già in base.

Il punteggio si muove nuovamente solo al 3° inning, quando Penaloza apre la strada con un profondo triplo, completato poco dopo da un lancio pazzo che vale il 3-1. Poi una lunga fase di stallo: fino al 6° inning il Piacenza costruisce ma non concretizza, lasciando prima le basi cariche e poi due uomini in posizione punto.

La svolta arriva al 7°: l’attacco Pancotti cambia marcia e mette a segno due punti grazie ai singoli di Perez e Marelli, intervallati dal doppio di D’Auria. Nel finale, all’8°, arrivano anche i punti della sicurezza per il definitivo 7-1, con i doppi di Gardenghi e Cetti e il singolo ancora di Penaloza.

Un finale che scaccia ogni preoccupazione e legittima un bottino consistente di 12 valide, con Penaloza e Perez sugli scudi (tre valide a testa). Ottima anche la prova difensiva: otto riprese praticamente immacolate.

Sul monte Faini offre una prestazione solida, dando sicurezza alla squadra e favorendo il lavoro degli interni, tra cui Marelli e Agosti, protagonisti di giocate spettacolari. Impeccabile infine la chiusura di Lovattini, padrone delle ultime tre difese.

Gara 2

Nel baseball spesso la differenza la fanno i lanciatori e Bovisio, sotto questo profilo, nel pomeriggio si rivela molto meno attrezzato rispetto al mattino. Il risultato è una partita subito indirizzata verso Piacenza, che domina in lungo e in largo scavando molto presto un solco invalicabile per i lombardi.

Impietose le statistiche: tredici valide per la Pancotti contro le cinque dei brianzoli, e una sospensione per manifesta superiorità al 6° inning, visti i quindici punti di divario.

La squadra di D’Auria non concede agli avversari nemmeno un pizzico d’illusione, pigiando subito sull’acceleratore: 4-0 al 1° inning, 6-0 alla fine del secondo, addirittura 12-0 dopo il terzo. Il resto è accademia, giusto per onorare l’impegno e permettere l’esordio in campionato dei giovani Nanetti e Pardi.

Se il bullpen ospite arranca, sono invece confortanti le prestazioni dei biancorossi Acevedo e Solano, fin troppo agevolati dall’andamento della contesa.

Piacenza esce così a testa alta dall’opening day, con la consapevolezza però che gli esami veri devono ancora arrivare.

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