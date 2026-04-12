Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sigla il bis a Fossano

12 Aprile 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
vo2 team pink
blank

Un bis d’autore e una rincorsa stagionale sul gradino più alto del podio ottenuta con successo. La velocista trentina classe 2008 (Donne Juniores) Agata Campana si ripete a distanza di un anno sullo stesso traguardo piemontese di Fossano, sede della gara Donne Open dove la “panterina” della Bft Burzoni VO2 Team Pink ha nuovamente sfrecciato davanti a tutte aggiungendo un’altra “perla” all’ottimo inizio di stagione della squadra e anche personale.

Terza al debutto 2026 in Olanda, nella recente gara di Vignola per Donne Juniores aveva conquistato il secondo posto, sfiorando per pochissimo una vittoria che invece questa volta è arrivata, precedendo la russa Valeriia Valgonen e la veneta Lara Crestanello. In top ten, anche la compagna di squadra e campionessa italiana Donne Juniores Matilde Rossignoli, già in luce ieri a Pettenasco (ottavo posto assoluto e argento di categoria): per la veronese, settima piazza Open e nuovo argento Donne Juniores per una splendida doppietta per la squadra diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti.

Classifica Donne Open Fossano

1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 94 chilometri in 2 ore 21 minuti e 15 secondi, media 39,929

2° Valeriia Valgonen (Toyota Valencia Sav)

3° Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria)

4° Serena Semoli (AR Monex Women’s Pro Cycling Team)

5° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)

6° Anita Baima (Isolmant-Premac-Vittoria)

7° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

8° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)

9° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

10° Aglaia Kokareva (Petrucci Gauss Cycling Team).

Classifica Donne Juniores Fossano

1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 94 chilometri in 2 ore 21 minuti e 15 secondi, media 39,929

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)

4° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

5° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)

6° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

7° Olga Kostina (Pc Baix Ebre)

8° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

9° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)

10° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile). 

Classifica Donne Elite Fossano

1° Valeriia Valgonen (Toyota Valencia Sav) 94 chilometri in 2 ore 21 minuti e 15 secondi, media 39,929

2° Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria)

3° Serena Semoli (AR Monex Women’s Pro Cycling Team)

4° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)

5° Anita Baima (Isolmant-Premac-Vittoria)

6° Aglaia Kokareva (Petrucci Gauss Cycling Team)

7° Valeriia Konomenko (Fanini Cycling Team)

8° Rebekka Pigolotti (Horizons Cycling Club)

9° Tetiana Yashchenko (Nazionale Ucraina)

10° Beatrice Cesca (Club Corridonia). 

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover