Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sigla il bis a Fossano

Un bis d’autore e una rincorsa stagionale sul gradino più alto del podio ottenuta con successo. La velocista trentina classe 2008 (Donne Juniores) Agata Campana si ripete a distanza di un anno sullo stesso traguardo piemontese di Fossano, sede della gara Donne Open dove la “panterina” della Bft Burzoni VO2 Team Pink ha nuovamente sfrecciato davanti a tutte aggiungendo un’altra “perla” all’ottimo inizio di stagione della squadra e anche personale.
Terza al debutto 2026 in Olanda, nella recente gara di Vignola per Donne Juniores aveva conquistato il secondo posto, sfiorando per pochissimo una vittoria che invece questa volta è arrivata, precedendo la russa Valeriia Valgonen e la veneta Lara Crestanello. In top ten, anche la compagna di squadra e campionessa italiana Donne Juniores Matilde Rossignoli, già in luce ieri a Pettenasco (ottavo posto assoluto e argento di categoria): per la veronese, settima piazza Open e nuovo argento Donne Juniores per una splendida doppietta per la squadra diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti.
Classifica Donne Open Fossano
1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 94 chilometri in 2 ore 21 minuti e 15 secondi, media 39,929
2° Valeriia Valgonen (Toyota Valencia Sav)
3° Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria)
4° Serena Semoli (AR Monex Women’s Pro Cycling Team)
5° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)
6° Anita Baima (Isolmant-Premac-Vittoria)
7° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
8° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)
9° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)
10° Aglaia Kokareva (Petrucci Gauss Cycling Team).
Classifica Donne Juniores Fossano
1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 94 chilometri in 2 ore 21 minuti e 15 secondi, media 39,929
2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
3° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)
4° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)
5° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)
6° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)
7° Olga Kostina (Pc Baix Ebre)
8° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)
9° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)
10° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile).
Classifica Donne Elite Fossano
1° Valeriia Valgonen (Toyota Valencia Sav) 94 chilometri in 2 ore 21 minuti e 15 secondi, media 39,929
2° Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria)
3° Serena Semoli (AR Monex Women’s Pro Cycling Team)
4° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)
5° Anita Baima (Isolmant-Premac-Vittoria)
6° Aglaia Kokareva (Petrucci Gauss Cycling Team)
7° Valeriia Konomenko (Fanini Cycling Team)
8° Rebekka Pigolotti (Horizons Cycling Club)
9° Tetiana Yashchenko (Nazionale Ucraina)
10° Beatrice Cesca (Club Corridonia).