Serie B – I Fiorenzuola Bees sono corsari in Sicilia: 81-85 sulla Fortitudo Agrigento

I Fiorenzuola Bees fanno visita alla Fortitudo Agrigento nella lunga trasferta siciliana valevole per la 35º Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A.
La cronaca
Querci inaugura la sfida con la tripla del 5-2 al 3’, con capitan Bottioni e compagni che sembrano iniziare un filo contratti. Zampogna continua a castigare dai 3 punti, ma Fiorenzuola trova in De Zardo e Cecchi punti importanti per il 12-9 al 6’.
Bottioni da dentro l’area e’ bravo a impattare sul 15-15, ma Conti risponde con la tripla immediata del +3 Agrigento. De Zardo con la schiacciata e Chiarastella da dentro l’area fissano il risultato sul 20-19 con cui si chiude il primo quarto.
Douvier inaugura il secondo parziale con il canestro del 27-23 al 14’, ma Fiorenzuola si aggrappa a due triple consecutive fondamentali di Cecchi per il 31-31 al 16’. Mariani e Zampogna tengono pari la sfida al 19’ (38-38), risultato con cui le squadre vanno all’intervallo lungo in perfetta parità.
De Zardo inchioda la schiacciata del 42-42 rientrando dagli spogliatoi, ma Douvier risponde con il nuovo vantaggio per Agrigento.
Secondo tempo
Mariani da una parte e Zampogna dall’altra fissano dall’arco il 47-46 al 24’, con Biorac in stile Nowitzki che ribalta la sfida al 26’. 47-49. Mariani con l’arresto e tiro segna il 51-55 al 27’, ma Agrigento rintuzza grazie anche al fallo tecnico fischiato ai Bees e cambia la freccia della guida della gara con il minibreak da 5-0. 56-55.
La zampata di Douvier sulla sirena tiene a galla Agrigento nonostante il controbreak dei Bees, con la tripla del 60-61 con cui le squadre vanno all’ultimo intervallo. Ambrosetti riceve in angolo lo scarico di Ceparano al 31’ e realizza la tripla del +3, ma Grani nel pitturato tiene a galla Agrigento in un ultimo quarto da altissima tensione.
Korsunov spara ancora da 3, ma i Bees sono oltremodo puniti da 5 falli fischiati nei primi 4 minuti che consegnano il bonus ad Agrigento. 68-71 al 35’. Grani inchioda la schiacciata che esalta il pubblico di Porto Empedocle, ma Mariani spara la tripla che fa esultare la panchina dei Bees al 38’. 70-76.
La Moncada Energy non e’ doma e torna al -2 grazie a Zampogna, ma De Zardo corregge il reverse di Crespi e a 100 secondi dalla fine porta Fiorenzuola al 74-78. È Mariani con una tripla pesantissima a mettere in ginocchio Agrigento, costretta al timeout sul 74-81 al 39’.
Finisce con una bella vittoria dei Bees, che conquistano 2 punti importanti nelll’81-85 finale con cui la squadra di coach Del Re espugna la trasferta siciliana.
Moncada Energy Agrigento vs Fiorenzuola Bees 81-85
(21-19; 38-38; 60-61)
Fortitudo Agrigento: Ambrogio ne, Orrego ne, Cagliani 4, Grani 10, Conti 21, Martini 5, Chiarastella 5, Viglianisi, Zampogna 14, Querci 8, Douvier 14. All. Cagnardi
Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 9, Obljubech 5, Bottioni 7, Korsunov 3, De Zardo 16, Cecchi 12, Mariani 20, Ceparano 1, Crespi 9, Ambrosetti 3. All. Del Re