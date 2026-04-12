Serie B – I Fiorenzuola Bees sono corsari in Sicilia: 81-85 sulla Fortitudo Agrigento

I Fiorenzuola Bees fanno visita alla Fortitudo Agrigento nella lunga trasferta siciliana valevole per la 35º Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A.

La cronaca

Querci inaugura la sfida con la tripla del 5-2 al 3’, con capitan Bottioni e compagni che sembrano iniziare un filo contratti. Zampogna continua a castigare dai 3 punti, ma Fiorenzuola trova in De Zardo e Cecchi punti importanti per il 12-9 al 6’.

Bottioni da dentro l’area e’ bravo a impattare sul 15-15, ma Conti risponde con la tripla immediata del +3 Agrigento. De Zardo con la schiacciata e Chiarastella da dentro l’area fissano il risultato sul 20-19 con cui si chiude il primo quarto.

Douvier inaugura il secondo parziale con il canestro del 27-23 al 14’, ma Fiorenzuola si aggrappa a due triple consecutive fondamentali di Cecchi per il 31-31 al 16’. Mariani e Zampogna tengono pari la sfida al 19’ (38-38), risultato con cui le squadre vanno all’intervallo lungo in perfetta parità.

De Zardo inchioda la schiacciata del 42-42 rientrando dagli spogliatoi, ma Douvier risponde con il nuovo vantaggio per Agrigento.

Secondo tempo

Mariani da una parte e Zampogna dall’altra fissano dall’arco il 47-46 al 24’, con Biorac in stile Nowitzki che ribalta la sfida al 26’. 47-49. Mariani con l’arresto e tiro segna il 51-55 al 27’, ma Agrigento rintuzza grazie anche al fallo tecnico fischiato ai Bees e cambia la freccia della guida della gara con il minibreak da 5-0. 56-55.

La zampata di Douvier sulla sirena tiene a galla Agrigento nonostante il controbreak dei Bees, con la tripla del 60-61 con cui le squadre vanno all’ultimo intervallo. Ambrosetti riceve in angolo lo scarico di Ceparano al 31’ e realizza la tripla del +3, ma Grani nel pitturato tiene a galla Agrigento in un ultimo quarto da altissima tensione.

Korsunov spara ancora da 3, ma i Bees sono oltremodo puniti da 5 falli fischiati nei primi 4 minuti che consegnano il bonus ad Agrigento. 68-71 al 35’. Grani inchioda la schiacciata che esalta il pubblico di Porto Empedocle, ma Mariani spara la tripla che fa esultare la panchina dei Bees al 38’. 70-76.

La Moncada Energy non e’ doma e torna al -2 grazie a Zampogna, ma De Zardo corregge il reverse di Crespi e a 100 secondi dalla fine porta Fiorenzuola al 74-78. È Mariani con una tripla pesantissima a mettere in ginocchio Agrigento, costretta al timeout sul 74-81 al 39’.

Finisce con una bella vittoria dei Bees, che conquistano 2 punti importanti nelll’81-85 finale con cui la squadra di coach Del Re espugna la trasferta siciliana.

Moncada Energy Agrigento vs Fiorenzuola Bees 81-85

(21-19; 38-38; 60-61)

Fortitudo Agrigento: Ambrogio ne, Orrego ne, Cagliani 4, Grani 10, Conti 21, Martini 5, Chiarastella 5, Viglianisi, Zampogna 14, Querci 8, Douvier 14. All. Cagnardi

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 9, Obljubech 5, Bottioni 7, Korsunov 3, De Zardo 16, Cecchi 12, Mariani 20, Ceparano 1, Crespi 9, Ambrosetti 3. All. Del Re

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy