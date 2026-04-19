Baseball – Piacenza vicina all’impresa: vince Gara 1, poi Gara 2 interrotta per oscurità

La Pancotti Baseball sfiora l’impresa. A Milano vince 10-9 gara1 e poi, in vantaggio 10-8, si vede interrotta gara2 per oscurità ad una difesa dal termine. Così i biancorossi dovranno tornare al Saini per difendere definitivamente il vantaggio nel completamento del match.

Gara 1

La Pancotti vince di stretta misura (10-9) una partita foriera di intense emozioni e caratterizzata da molti cambiamenti di fronte. Ares fuori di slancio dai blocchi di partenza e subito 2-0 al primo attacco. Piacenza si rialza dal fendente a freddo e nel giro di quattro inning ribalta tutto e conduce 4-3 anche se l’attacco non fa faville se si eccetua il doppio di Pancini.

Il 6° è l’inning che dà più pepe alla sfida con 5 punti per parte che regalano momenti palpitanti. Piacenza rischia di buttarsi via perchè dopo la fuga fino al 9-3 (singoli di Penaloza e Marelli più 5 basi gratuite ed un errore) al cambio campo si rimangia quasi tutto uscendo dalla difesa sul 9-8. Il finale è col fiato sospeso. Perez Josè spinge a casa il 10-8, i padroni di casa all’8° incombono sul 10-9 che però i biancorossi difendono a denti stretti fino all’ultimo out.

Gara 2

Se mai fosse stato possibile, la rivincita del pomeriggio si rivela ancor più incerta e coinvolgente. Piacenza batte poco ma tre valide nei primi sei innings sono sufficienti a tenere i biancorossi in partita seppur in svantaggio 4-3. I 2 punti del 7° (doppio di D’Auria e singolo di Cetti) sembrano aprire a buone prospettive ma l’Ares risponde con 4 punti che rimettono tutto in bilico (8-5). All’8° Josè Perez prende 4 balls a basi cariche e si va 8-6 mentre il possibile settimo punto finisce out a casa base.

Ma le emozioni non finiscono qui perchè la Pancotti, sull’orlo del baratro, confezione un ultimo turno alla battuta da manuale. Quattro punti propiziati da Cetti (singolo), Nanetti (doppio), Julio Perez (volata di sacrificio) e dalle valide di Penaloza e Calderon. Ribaltone insperato (10-8) ma a quel punto gli arbitri sospendevano tutto per sopravvenuta oscurità. Il Piacenza dovrà quindi tornare a Milano e a quel punto solo tre eliminazioni lo separeranno da un’altra vittoria.

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