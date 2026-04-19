Serie B – Bakery esce sconfitta contro San Vendemiano e saluta la Serie B Nazionale

Bakery Piacenza esce sconfitta 71-99 contro Rucker San Vendemiano e retrocede in Serie B Interregionale. Per i biancorossi, il verdetto della retrocessione arriva dopo la penultima giornata di campionato, al termine dell’ennesima sfida giocata con tutto l’orgoglio possibile contro la seconda forza del campionato. Per il gruppo di coach Giorgio Salvemini, ultima tappa dell’annata in Serie B Nazionale domenica 26 aprile sul campo di La T Tecnica Gema Montecatini.

La cronaca della partita

Dopo il saluto e la targa consegnata all’ex di giornata, l’allenatore di San Vendemiano, Federico Campanella, gli ospiti partono subito fortissimo (0-8), la Bakery tampona con i canestri di Giannone e la bomba di Bocconcelli. Onojaife e Cebasek guidano i veneti, la tripla di Murri porta il vantaggio ospite in doppia cifra sul 9-19. Korlatovic risponde a Sinagra, a fine primo quarto punteggio sul 14-28.

Piacenza però non molla e inizia alla grande il secondo parziale, spinta dal solito Giannone dalla media e dalla prima tripla di Dore. Bocconcelli si conferma on fire dall’arco e mantiene i biancorossi sotto di 7 (26-33). Lo stesso numero 4 e Abba rosicchiano altri due punti a 3’ dall’intervallo, Tassinari e compagni però sono più incisivi e arrivano alla pausa sopra 47-39.

Onojaife e Picarelli ripartono con le marce alte, Dore rallenta la fuga ospite con una tripla, ma Bedetti guida lo strappo per il 44-59. Quindici punti di distanza che rimangono tali nonostante i canestri in serie di Dore, Giannone e Bocconcelli a dimostrare il grande spirito biancorosso. A fine terzo quarto, il tabellone recita 59-76.

Poco da segnalare nell’ultimo quarto, se non che San Vendemiano chiude i conti per il 71-99 finale e certifica la retrocessione della Bakery dalla Serie B Nazionale. Piacenza completa la gara con un quintetto giovanissimo (tutti classe 2007 e 2008), tra cui il titolare Lombardi che chiude con 5 punti. Top scorer del match Bocconcelli con 23 punti realizzati.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 26 aprile alle ore 18 sul campo di La T Tecnica Gema Montecatini, ultima gara della stagione regolare di Serie B Nazionale.

Il tabellino

Bakery Piacenza-Rucker San Vendemiano 71-99

(14-28, 39-47, 59-76)

Bakery Piacenza: Giannone 17, Morvillo, Lombardi 5, Bocconcelli 23, Abba 11, Beccari, Ferrari, Korlatovic 3, Dore 12, Salvaderi, Banella, Scardoni. All. Salvemini.

Rucker San Vendemiano: Murri 20, Picarelli 12, Onojaife 15, Morici 4, Cebasek 9, Tassinari 9, Cane 2, Sinagra 13, Bedetti 15, Dalla Cia. All. Campanella.

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