Besu street fest 2025 due giorni di musica, acrobazie, live murales, dj set e street food alla Besurica – AUDIO

Besu Street Fest 2025, torna per la seconda edizione la rassegna di intrattenimento nel quartiere Besurica in programma domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025 nel piazzale di via Perfetti e nel giardino pubblico dedicato alle vittime di tutte le mafie. Secondo appuntamento, dunque, con una manifestazione che l’anno scorso ha riscosso un ottimo successo, sapendo coinvolgere non solo i residenti del quartiere.

Intervista al Presidente dell’Associazione Besuricando Thomas Trenchi

“È un progetto che è nato con la nostra associazione proprio per rivitalizzare il quartiere –

racconta il Presidente dell’associazione Besuricando Thomas Trenchi

– che ha tanti servizi, che ha tanti abitanti, siamo quasi 4.000, che ha una storica festa parrocchiale che è sempre di successo, ma volevamo portare anche qualcosa in più di giovane e quindi così nasce questo evento che vuole anche accendere sempre i riflettori sulla necessità di una piazza di quartiere alla Besurica”.

Un programma fitto

“Saranno due giorni in quella che noi tutti chiamiamo piazza, di fatto è un posteggio e quindi per il secondo anno lo rivitalizziamo, si trova in via Perfetti, nel quartiere Besurica, area Verde, Strada e Piazzale. Ci saràmusica con i deja vu e la Vasco terapia, ci sarà il dj, i food truck,e tanti giochi per i bambini. Il programma è fittissimo e oltre al divertimento vogliamo lasciare anche stavolta qualcosa al quartiere,ci sarà un artista, Guari Art, che realizzerà un murales durante la serata che resterà in dono alla Besurica”.

Orari e informazioni

“Dalle ore 18.30 saremo operativi, si potrà già cenare, dalle 20 partirà la musica, per cantare e ballare tutti insieme, tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina instagram”.

Besu Street Fest 2025, il programma

Si parte domenica 15 giugno con il live painting di Guari Art alle 19: in altre parole, una vera e propria esibizione artistica in cui Fabio Guarino realizzerà un murales dal vivo. L’opera resterà poi in dono alla Besurica, sulla casetta del latte in strada della Besurica. Si prosegue alle 19.30 con Tadam Street Show, spettacolo giocoleria e acrobazie pensato soprattutto per le famiglie, ma non solo. E alle 20.30 spazio al confronto civico: la Besu Street Fest promuove un laboratorio del Politecnico per ideare una vera piazza della Besurica, dove oggi c’è un posteggio; in questo senso, gli studenti dell’ateneo presenteranno alcune proposte al pubblico, frutto di un corso in “Temi di pianificazione urbana” condotto nelle scorse settimane sul posto e nelle aule. Alle 21 ecco il concerto di Vasco Terapia Band con i grandi successi di Vasco Rossi. A chiudere la prima serata, la musica di dj Logan.

Besu Street Fest 2025, lunedì 16 giugno

Lunedì 16 giugno la Besu Street Fest continua con l’aperitivo musicale firmato da dj Catti, a seguire il concerto dei Dejavu, band pronta a far ballare tutti i presenti con le hit italiane e internazionali.

Food Truck e stand agricoli di Campagna Amica

E entrambe le serate saranno accompagnate da food truck dalle 18.30, gonfiabili e stand agricoli di Campagna Amica.

Informazioni

Besu street fest 2025 domenica 15 e lunedì 16 giugno in piazza alla Besurica organizza l’Associazione Besurincando cliccando qui.