Carnevale Bobbiese 2024, carri, maschere e balli l’11, il 17 e 18 febbraio

Si rinnova il tradizionale appuntamento con il “Carnevale Bobbiese” 2024, carri, maschere e balli animeranno Bobbio per 2 fine settimana. Si tratta di un evento molto partecipato che richiama visitatori da diverse province ed è organizzato dalla Pro Loco “Quelli che pontano” in collaborazione con il Comune di Bobbio.

Carnevale Bobbiese 2024

Il primo appuntamento è in programma domenica 11 febbraio dalle 14:00 con la sfilata dei carri allegorici. Serata danzante invece sabato 17 Febbraio dalle 23,00 nel capannone di via dell’Artigianato con “Ballo in maschera” la divertentissima serata con premi ai gruppi e alle maschere più belle.

Domenica 18 Febbraio dalle 14:00 ritorna la sfilata dei carri allegorici.