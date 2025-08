Case Trebbia, incidente sulla Statale 45. Automobilista trasportato in eliambulanza a Parma in gravi condizioni

Case Trebbia, incidente sulla Statale 45. Il fatto è accaduto intorno alle 16 tra Perino e Bobbio. Una Ford Ka, condotta da un 76enne, ha impattato violentemente contro il guardrail.

Le cause sono da accertare, ma l’uomo potrebbe avere avuto un malore mentre era alla guida della sua automobile.

La Statale 45 è rimasta chiusa per consentire i soccorsi dei sanitari. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi. L’automobilista è stato portato con l’eliambulanza all’ospedale di Parma in gravi condizioni.

