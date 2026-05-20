Torna l’appuntamento con Cultura e Motori sulle due ruote della Vespa, il 22 e 23 maggio

Nelle giornate del 22 e 23 maggio si terrà il tradizionale appuntamento di approfondimento culturale dedicato ai temi del motorismo storico presso la sede piacentina del Politecnico di Milano.

Replicare il successo

La scorsa edizione dell’evento è stata premiata da Automotoclub Storico Italiano durante la recente convention svoltasi presso Fiere di Parma, ottenendo il riconoscimento come migliore Manifestazione Culturale del 2025. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che rappresenta uno stimolo ulteriore per la nuova edizione.

Le novità di quest’anno sono numerose. Grazie alla credibilità e al valore culturale ormai riconosciuti all’iniziativa, “Cultura e Motori” è stata inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni dedicate al 60° anniversario della fondazione dell’Automotoclub Storico Italiano.

Focus sulla Vespa

L’edizione 2026 sarà inoltre dedicata a un anniversario particolarmente caro agli appassionati di motorismo: gli 80 anni della Vespa, icona del design e della mobilità italiana, amata in tutto il mondo fin dalla sua nascita e ancora oggi simbolo di libertà e stile.

Saranno proposti approfondimenti sulla storia, la tecnica e l’evoluzione di questo veicolo straordinario, che ha accompagnato e in molti casi reso possibile la motorizzazione di massa del nostro Paese nel secondo dopoguerra.

Grazie alla collaborazione con il Vespa Club d’Italia, verranno esposti alcuni esemplari particolarmente significativi che permetteranno di ripercorrere le tappe principali della storia della Vespa e della sua evoluzione tecnica e stilistica.

Un ospite d’onore

L’ospite d’onore di “Cultura e Motori” sarà però un pezzo assolutamente straordinario: l’unico esemplare funzionante al mondo del primo motore a scoppio.

Nel 1853 i tecnici toscani Eugenio Barsanti e Felice Matteucci depositarono presso l’Accademia dei Georgofili di Firenze il brevetto di un “motore endotermico gravi-atmosferico a tre tempi ad azione differita”. Alcuni esemplari vennero costruiti e installati in opifici industriali e persino nella stazione ferroviaria della città.

Solo negli anni successivi Nikolaus August Otto, insieme ai suoi collaboratori Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, sviluppò il motore che oggi porta il suo nome e che avrebbe avuto una diffusione mondiale.

Purtroppo nessuno dei motori originali realizzati da Barsanti e Matteucci è giunto fino a noi. I modelli presenti nei musei del mondo riproducono il cinematismo della macchina, ma non sono in grado di produrre effettivamente potenza meccanica.

Un esemplare funzionante

Recentemente un gruppo di appassionati del Club Moto d’Epoca Fiorentino ha deciso di riportare in vita il motore di Barsanti e Matteucci. Lavorando sui disegni originali dei brevetti e sulla scarsa documentazione tecnica esistente, dopo due anni di studio e lavoro hanno realizzato un esemplare pienamente funzionante.

Questo straordinario motore sarà ospitato a Piacenza nei due giorni della manifestazione. Durante l’evento verrà raccontata la storia di questa invenzione che ha rivoluzionato il mondo dei trasporti e sono previste dimostrazioni di accensione e funzionamento sia nella giornata di venerdì sia in quella di sabato.

Un’occasione davvero unica per la città e per il pubblico di celebrare la grande tradizione del genio italiano nel campo della tecnica e dell’ingegneria.

A conclusione delle due giornate verrà inoltre approfondito il tema di grande attualità del futuro del motore a scoppio, della sua sostenibilità nell’era della decarbonizzazione, della ricerca nel campo dei combustibili a zero emissioni.

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