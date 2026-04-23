Giornata Internazionale del Libro, al Centro Commerciale Gotico la nuova edizione del Book Swap fino al 26 aprile

Dal 23 al 26 aprile, in occasione della Giornata Internazionale del Libro, il Centro Commerciale Gotico di Piacenza ospita una nuova edizione del Book Swap, l’iniziativa dedicata allo scambio di libri tra lettori e alla promozione della lettura come gesto di condivisione e crescita collettiva.

Chi lo desidera potrà partecipare portando uno o più libri in buono stato e scambiarli con altri disponibili nello spazio dedicato all’interno della galleria. Sono esclusi enciclopedie, libri di testo e fumetti. Un’occasione semplice e coinvolgente per dare nuova vita ai propri libri e scoprirne di nuovi.

Il Centro Gotico rimarrà chiuso nella giornata del 25 aprile.

Coprotagoniste dell’iniziativa, tre realtà associative del territorio

La Matita Parlante , associazione piacentina che sostiene e valorizza persone con disabilità, in particolare ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Attraverso percorsi educativi e laboratoriali, promuove l’inclusione sociale e lavorativa, offrendo strumenti concreti per l’autonomia e la piena partecipazione alla vita della comunità.

, associazione piacentina che sostiene e valorizza persone con disabilità, in particolare ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Attraverso percorsi educativi e laboratoriali, promuove l’inclusione sociale e lavorativa, offrendo strumenti concreti per l’autonomia e la piena partecipazione alla vita della comunità. Book Box , un’associazione senza scopo di lucro che promuove la lettura come bene comune e diritto universale. Attraverso il recupero e la distribuzione gratuita di libri, alimenta le librerie di bookcrossing sul territorio piacentino, contribuendo alla diffusione della cultura anche in contesti di fragilità sociale.

, un’associazione senza scopo di lucro che promuove la lettura come bene comune e diritto universale. Attraverso il recupero e la distribuzione gratuita di libri, alimenta le librerie di bookcrossing sul territorio piacentino, contribuendo alla diffusione della cultura anche in contesti di fragilità sociale. Coopselios Piacenza, parte della cooperativa sociale Coopselios, è attiva sul territorio con progetti educativi e di assistenza a persone con autismo e alle loro famiglie, favorendo l’inserimento scolastico e lavorativo, anche grazie a collaborazioni con scuole, enti pubblici e aziende. L’iniziativa al Centro Gotico sarà un’ulteriore occasione per i ragazzi seguiti da Coopselios per mettersi in gioco, partecipare e rendersi protagonisti.

Tutti i libri non scambiati verranno donati a Book Box, per essere redistribuiti nelle numerose librerie di bookcrossing presenti in città, mantenendo vivo lo spirito dello scambio anche oltre l’evento.

Per ringraziare i partecipanti, il Centro Gotico offrirà un caffè a chi prenderà parte allo scambio.

Il Book Swap, nei 3 giorni dell’evento, seguirà gli orari del centro commerciale:

Dal lunedì al sabato: 9.00 – 20.30 | Domenica: 9.00 – 20.00 – Sabato 25 aprile chiuso.

Un lungo weekend per condividere storie, scoprire nuovi autori, coltivare il piacere della lettura e sostenere l’inclusione.

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