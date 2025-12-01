Zona monumentale del centro storico, verso la raccolta puntuale dei rifiuti

A partire dal mese di novembre, nella zona monumentale del centro storico di Piacenza, è iniziata la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. L’impegno congiunto di Iren – affidataria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Piacenza – con ATERSIR e Amministrazione Comunale è infatti mirato a garantire una gestione ancor più efficace dei servizi ambientali.

I colori

In conformità con la normativa europea che identifica il colore blu per la carta e giallo per la plastica, vengono adeguati i colori dei contenitori per la raccolta differenziata: blu per la carta, giallo per la plastica. Nulla cambia, invece, per i colori delle altre tipologie di contenitori (grigio per l’indifferenziato; marrone per gli scarti alimentari e organici; verde per il vetro).

Dal 1° gennaio 2026 verrà introdotta la Tariffa Corrispettiva Puntuale che prevede un sistema di calcolo legato anche alla produzione di rifiuto indifferenziato. All’utenza intestataria della Tariffa Rifiuti viene associato un contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato dotato di microchip di riconoscimento, che permette di conteggiare ogni singolo ritiro; pertanto il contenitore va esposto solo quando è pieno.

La campagna informativa

Gli incaricati di Iren passano presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta: sono identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l’EcoSportello di via Pietro Cella 1/1-A (Piacenza – Via Pietro Cella 1/1A – Ecosportello da lunedì a venerdì 8.30 – 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30). Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.

Per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti a domicilio, è anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente temporaneo in Piazza Sant’Antonino, vicino al Teatro Municipale, secondo il seguente calendario

giovedì 11 dicembre 9.00/13.00

9.00/13.00 sabato13 dicembre 9.00/13.00 – 14.00/18.00

9.00/13.00 – 14.00/18.00 lunedì 15 dicembre 14.00/18.00

14.00/18.00 giovedì 18 dicembre 9.00/13.00

9.00/13.00 sabato20 dicembre 9.00/13.00 – 14.00/18.00

9.00/13.00 – 14.00/18.00 lunedì 22 dicembre 14.00/18.00

14.00/18.00 martedì 23 dicembre 9.00/13.00

9.00/13.00 lunedì 29 dicembre 14.00/18.00

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy